Ненасытная российская опека: конституционная реформа увеличивает опасность для постсоветских республик

"Как известно, Россия страдает от фантомной боли величайшего бесславия всех времен, которое ей пришлось пережить с потерей советской империи. Новая Конституция Путина упрощает для страны вмешательство в дела государств постсоветского пространства", - пишут на страницах швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung бывший министр иностранных дел Украины и руководитель программы европейских, региональных и российских исследований в Украинском институте будущего Павел Климкин и сотрудник института, издатель серии научных книг "Советская и постсоветская политика и общество" Андреас Умланд.

"(...) 69-я статья новой Конституции гласит: "Российская Федерация оказывает поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности". Это новое положение не только создает явную конституционную основу для вмешательства России в дела других стран под предлогом гуманитарной интервенции. Она также дает опору глобальному продвижению печально известного "русского мира" в рамках широкого понятия "общероссийской культурной идентичности". Эту формулировку можно использовать не только в отношении этнических россиян, проживающих за границей. "Поддержка" Кремля может понадобиться и других людям, которых причислят к российской культуре", - указывают авторы статьи.

"Украине, а также Молдавии, Грузии и другим постсоветским государствам эти новые определения внушают опасения на фоне растущей "паспортизации" их оккупированных территорий и частично их населения. Москва все более открыто раздает российские паспорта гражданам постсоветских республик и тем самым получает "соотечественников", которым затем потребуется ее "опека". Так Кремлю будет еще проще, чем раньше, оправдывать активное вмешательство в дела других государств. Военная агрессия, расширение территории и другие виды интервенции фактически вытекают из конституционных обязательств российского государства", - говорится в статье.

Для Украины, пишут Климкин и Умланд, особый интерес представляет 67-я статья новой Конституции, в которой говорится о недопустимости действий, направленных на отчуждение части территории Российской Федерации. "Это, казалось бы, невинное положение щекотливо в том смысле, что республика Крым и город Севастополь четко определяются в российской Конституции как части России. Однако те же самые территории упоминаются и в украинской Конституции как территория Украины", - отмечают авторы статьи.

"Новая российская Конституция - это тревожное событие для таких стран, как Украина, Грузия или Белоруссия. И судя по новому тексту Конституции, и относительно своего опосредованного внешнеполитического влияния путинский режим стал еще более ревизионистским, чем ранее. (...) Возможно, господство Путина уже вступило в фазу агонии. Однако последние конвульсии его режима могут стать крайне опасными для Украины, Белоруссии, Грузии и всего мира", - заключают Климкин и Умланд.