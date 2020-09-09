К концу 2020 года США могут столкнуться с продовольственной нестабильностью

"К концу 2020 года в США 54 млн человек могут столкнуться с проблемой продовольственной нестабильности", - пишет Slate.fr.

"Почти каждый шестой человек страдает от отсутствия продовольственной безопасности, в том числе 18 млн детей: таков тревожный прогноз Feeding America, крупнейшей сети продовольственных банков в Соединенных Штатах. В апреле организация сообщила, что 98% ее банков с начала кризиса Covid-19 в марте были востребованы более активно, и что 37% из них заявили, что они столкнулись с экстренной нехваткой ресурсов. В то же время федеральная Программа дополнительной помощи в области питания (SNAP) зафиксировала рост запросов на 16%, с 37 млн до 43 млн получателей. Самый впечатляющий рост касается штата Массачусетс с показателем + 89,5%", - указывает автор публикации.

"В ответ на кризис Конгресс США принял ряд мер по оказанию помощи, в том числе "Акт о первоочередной поддержке семей в ответ на коронавирус" (Families First Coronavirus Response Act), разрешающий выплату экстренных пособий получателям продовольственной помощи", - говорится в публикации.

По мнению доктора экономики Дайен Уитмор Шанценбах, директора Института исследований государственной политики Северо-Западного университета (Иллинойс), которая подробно изучила эволюцию продовольственной нестабильности в США, такие ответные меры недостаточны: "До сих пор дополнительные пособия по программе SNAP выплачивались только получателям, которые еще не получали максимального пособия, которое составляет примерно 5,65 долларов США на человека в день".

"Виной тому интерпретация Министерства сельского хозяйства, которая нанесла ущерб 7 млн самым бедным домохозяйствам, исключив семьи, которые получали максимальные пособия до принятия программы помощи. "Такой политический выбор помог многим получателям продовольственной помощи, но не самым бедным домохозяйствам, которые составляют около 40% указанных получателей", - добавляет профессор.

"(...) Среди бедных домохозяйств много семей с детьми, которые в полной мере страдают от кризиса и промедлений со стороны государственного аппарата. "Сейчас большинство детей не ходят в школу, где они обычно получают бесплатное питание", - продолжает Дайен Уитмор Шанценбах.

"(...) Прогнозы Feeding America соответствуют наихудшему сценарию: увеличение уровня безработицы на 7,6% и повышение уровня бедности на 4,8% приведут к отсутствию продовольственной безопасности еще для 17 млн человек", - пишет Slate.fr.

"По оценкам профессора Шанценбах, в этом году от такой проблемы могут пострадать от 35 до 39 млн человек, при этом она напоминает, что "обычно эта цифра приближается к 10 млн в год. Так что какой бы ни была точная цифра, она остается чрезвычайно высокой. Хотя ни у кого нет магического кристалла, я думаю, что нам придется столкнуться с катастрофическим сценарием".

"(...) Менее чем за два месяца до президентских выборов кандидат от Демократической партии Джо Байден призвал президента Трампа принять решительные меры, направленные на то, чтобы каждый американец мог наесться досыта, при этом сокрушаясь о подрыве продовольственных запасов", - передает автор публикации.

"В своем заявлении Джо Байден призвал своего оппонента сотрудничать с Конгрессом для принятия FEMA (Федеральным агентством по управлению в чрезвычайных ситуациях) Закона о расширении возможностей основных поставок (FEED), который позволит администратору Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям утверждать проекты государственных, местных органов власти и индейских племен, направленные на установление партнерских отношений с небольшими и средними ресторанами и некоммерческими организациями для обеспечения едой всех нуждающихся , - сообщает издание.

"(...) Между тем, голод является еще одним бедствием, которое добавляется к другим затруднениям, преследующим в настоящее время американское общество, в таких областях как занятость, жилье, неравенство или здравоохранение. В то время, когда уровень безработицы все еще очень высок (8,4% по последнему отчету статистического управления Министерства труда), когда десятки миллионов семей находятся под угрозой выселения и когда более 5 млн человек потеряли медицинскую страховку после того, как стали безработными, кандидат от Демократической партии, в случае избрания, окажется перед лицом самого страшного кризиса почти за столетие", - резюмирует издание.