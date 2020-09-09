Слишком мало мужчин

"Зачастую люди противоположного пола забирают у нас достаточно много энергии. Однако это, пожалуй, безвыходная ситуация: с ними трудно, но трудно и без них - неважно, скрываются ли за "ними" мужчины или женщины, - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung. - (...) Ученые пытаются проанализировать возможное влияние межполовых отношений в том числе на уровне населения. Вопрос заключается в следующем: как соотношение мужчин и женщин в регионе или стране влияет на субъективное самочувствие людей?".

"Недавно психолог Томас Ричардсон из Манчестерского университета опубликовал на сайте препринтов PsyArXiv работу, в которой он рассматривает данный вопрос на основе данных из 133 регионов Европы. Согласно исследованию, в регионах, где проживает больше женщин, чем мужчин, женщины субъективно чувствуют себя несколько хуже, чем в других регионах. Наблюдаемый эффект незначителен, однако он сопоставим с положительным влиянием на самочувствие, о котором сообщают, например, люди, состоящие в браке, в сравнении с людьми, не вступившими в брак. При этом, по словам Ричардсона, в субъективном самочувствии мужчин не отмечается взаимосвязи с числовым соотношением полов в регионе".

"Для своей работы психолог проанализировал данные, которые были собраны в 2012 и 2014 годах в рамках Европейского социального исследования. Проанализированная выборка включала в себя ответы 29681 участника, 15 381 женщины и 14300 мужчин. Почти во всех изученных Ричардсоном регионах наблюдалось преобладание женского населения. Впрочем, разница была незначительной - в среднем мужчин в регионах было на 0,71% меньше. Совсем иначе ситуация выглядит, например, в некоторых регионах Китая. Там, по словам психолога, соотношение мужчин и женщин составляет 55:45 со значительным перевесом в пользу мужчин", - говорится в статье.

Ричардсон обнаружил и еще одну взаимосвязь, передает издание. "С субъективным самочувствием людей соотносилась плотность населения. Там, где на небольшой территории проживало много людей, люди в среднем были менее довольными жизнью".

"Взаимосвязь между удовлетворенностью людей и соотношением полов Ричардсон объясняет смещением позиций в поиске партнеров. Выражаясь сильно упрощенным языком, там, где проживает больше женщин, чем мужчин, между женщинами может возникать более острая конкуренция за партнера, и это влияет на настроение. Однако Ричардсон подчеркивает, что речь пока идет лишь о корреляционном отношении, а не о причинно-следственной связи. К тому же, - отмечает Süddeutsche Zeitung, - предыдущие исследования о влиянии соотношения полов приводили скорее к противоречивым результатам".