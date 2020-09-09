Кровавый и грязный российский газ

"Настало время похоронить проект. В этом трубопроводе нет необходимости, расходы растут, а потребление газа в Германии и ЕС снижается", - пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.

"Проект трубопровода является пережитком далекого прошлого, - считает журналист Кристоф фон Маршалл. - Он никому не нужен. Надежды, которые были связаны с энергетическим сотрудничеством с Россией, а именно надежды на либерализацию через торговлю, не оправдались. Политические издержки заключения договоров с Владимиром Путиным непрерывно растут".

"Решение о строительстве "Северного потока" Путин и экс-канцлер Герхард Шредер приняли в 2005 году, в надежде, что потребность в газе Германии и Европы продолжит расти. Но вышло иначе. Максимальный немецкий показатель в 92 млрд кубометров в 2006 году более никогда не был достигнут. Также и потребление газа в ЕС (470 млрд кубометров в 2019 году) не превышает тогдашних значений (511 млрд кубометров)".

"В тот же период времени режим Путина становился все более репрессивным внутри страны и все более агрессивным в отношениях с другими странами. Нефтедоллар - главный источник его доходов. Большую их часть Путин инвестирует в вооружение. Он нападает на соседние страны, уклоняющиеся от российской гегемонии. Он создает новые атомные ракеты и гиперзвуковое оружие, которое направлено и на Германию", - говорится в статье.

"Когда журналисты, например, Анна Политковская, или оппозиционеры, как Борис Немцов и Алексей Навальный, раскрывают махинации, они гибнут или рискуют своей жизнью. Учитывая этот кровавый след, российский газ является не менее антигуманным, чем газ арабских властелинов. Это кровавый газ. Учитывая пренебрегающее защитой окружающей среды российское производство, он также является грязным и, с точки зрения экологии, он не лучше сланцевого газа, против которого выступают многие".

"Защитники газопровода утверждают, что без него не покрыть потребность Европы в газе. Что якобы вырастут цены на газ, а правительству ФРГ в случае отказа от проекта придется платить многомиллиардную компенсацию. Но действительно ли это так?", - задается вопросом издание.

"Правительству ФРГ не нужно запрещать "Северный поток". Отказаться от него можно, более не поддерживая проект. А ЕС следует настаивать на своем предписании, согласно которому "Газпром" не может одновременно поставлять газ и эксплуатировать газопровод".

"Европейский газовый рынок перенасыщен. Почему цены должны вырасти, если потребность в газе не будет увеличиваться? Через 10, 15 лет Германия и ЕС в результате перехода на альтернативные источники энергии вряд ли будут нуждаться в российском природном газе", - полагает автор статьи.

"Сейчас не нужно полностью отрезать поставки российского газа, их нужно сократить. В "Северном потоке-2" нет необходимости, а его запуск причинит ущерб. Если немного присмирить нефтедолларового Путина, это пойдет на пользу и миру в Европе", - заключает Der Tagesspiegel.