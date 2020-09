9 сентября 2020 г. Шон О'Нилл | The Times "Законы Макмафии" отвращают банки от россиян "Банки отворачиваются от богатых российских клиентов в результате нового жесткого подхода к отмыванию денег и надвигающейся угрозы антикремлевского законодательства в Соединенных Штатах", - передает The Times. Использование законов о благосостоянии неустановленного происхождения (так называемых "законов Макмафии", по названию британского телесериала "Макмафия") "для замораживания активов и расследования источников богатства, а также требования к банкам проводить комплексную проверку состоятельных людей, делают российский бизнес все более непривлекательным", указывает издание. "Один офшорный банк сообщил The Times, что в прошлом году прекратил все дела с клиентами из России. Предполагается, что аналогичные шаги предприняли и другие банки. Один богатый бизнесмен, который родился в России, но теперь является гражданином Великобритании, поделился: "Родившимся в России людям практически и невозможно открыть счет, если это не частный банк... Пять лет назад это занимало 20 минут". "(...) Источники в банках сообщили, что частные банки для состоятельных клиентов смогли провести сложные проверки личности россиян, желающих открыть счета. Однако для большинства крупных кредиторов этот процесс является "слишком сложным", указал высокопоставленный руководителей одного частного банка", - говорится в публикации. "Великобритания требует, чтобы банки проводили проверки "политически значимых лиц", но в связи с необходимостью в международных операциях использовать доллары многие правила исходят из США. Поэтому даже если россияне имеют возможность открыть счет, многим будет сложно вести бизнес с использованием международной банковской системы, если в США будет принят закон, ограничивающий транзакции. Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля, которому требуется одобрение Сената, чтобы он стал законом, помешает банкам иметь дело не только с организациями, находящимися под влиянием государства, такими как энергетический гигант "Газпром", но и с их сотрудниками и членами семей этих сотрудников, - пишет издание. - Банкиры говорят, что невозможно выполнить требуемые проверки за доли секунды, необходимые для проведения платежей между банками, что может привести к тому, что банки откажутся разрешить россиянам совершать операции". "Филиал офшорного Cayman National Bank на острове Мэн заявил, что в прошлом году он запретил все российские деловые операции из-за опасений "относительно возможности проведения надлежащих проверок, - напоминает газета. - А представитель UK Finance заявил, что все банки, базирующиеся в ЕС или США, будут соблюдать соответствующие правила санкций независимо от местоположения в мире". Источник: The Times