"Дельта"-вариант коронавируса расшатывает правительства по всему миру

"Вирус сотрясает мир с головокружительной скоростью. Он убил миллионы людей, довел до предела возможностей финансовые системы, привел к коллапсу системы здравоохранения и заставил правительства уйти в отставку. Коварство этой болезни особенно ощутили на себе азиатские страны: государства, которые прекрасно справились с первым годом пандемии, внезапно оказались беспомощными перед атаками "дельта"-варианта. Люди, которые поначалу дисциплинированно подчинялись коронавирусным правилам, введенным их правительствами, внезапно обрушились с критикой на тех, кто находится у власти. Пандемия сотрясает все больше правительств и в странах Центральной и Южной Америки", - пишет немецкое издание Handelsblatt.

"В Японии силу вируса ощутил на себе премьер-министр Ёсихидэ Суга. В прошлую пятницу Суга объявил, что не будет баллотироваться на пост председателя Либерально-демократической партии (ЛДП) в конце этого месяца. Это автоматически означает, что он уйдет с поста премьер-министра и не поведет свою партию на выборы в нижнюю палату парламента в октябре".

"За последние месяцы Суга потерял поддержку народа. Прежде всего, его обвиняют в вяло продвигающейся кампании по вакцинации и упорствовании в проведении Олимпийских игр", - отмечает издание.

"Правительства пошатнулись и в Юго-Восточной Азии, в частности, в Таиланде: в торговом районе столицы Бангкока с пешеходного моста свисает около дюжины кусков ткани красного цвета, на первый взгляд похожих на окровавленные мешки для трупов. Противники тайского правительства выбрали их в качестве яркого символа, чтобы привлечь внимание к быстро растущему числу жертв пандемии коронавируса".

"До апреля в стране со второй по величине экономикой Юго-Восточной Азии было зарегистрировано менее 100 случаев смерти от коронавируса. Однако с тех пор число жертв возросло до более чем 13 тыс. человек. Члены оппозиции возлагают ответственность за рост числа смертей на премьер-министра Праюта Чан-о-ча. Среди прочего, его обвиняют в серьезных ошибках при закупке вакцин", - говорится в статье.

"На главу правительства, который находится у власти с момента военного переворота в Бангкоке в 2014 году, оказывается все большее давление. "Его популярность в народе и популярность его собственной партии стремительно падает", - прокомментировала ситуацию Пунчада Сиривуннабуд, политолог из Института Юго-Восточной Азии ISEAS в Сингапуре".

"Соседнюю с Таиландом Малайзию политический кризис настиг еще раньше. Глава правительства Мухиддин Яссин лишился своего поста уже в середине августа, поскольку подвергся масштабной критике в разгар яростной волны заражений. Малайзия (...) уже несколько месяцев является одной из стран Азии, наиболее пострадавших от пандемии".

"Глава правительства Австралии Скотт Моррисон также ощущает на себе гнев населения. Благодаря своей стратегии "нулевого ковида" Австралия все еще находится в лучшем положении, чем почти любая другая страна в мире - с начала пандемии здесь было зарегистрировано всего около 1 тыс. смертей. Но если судить по прежним показателям, нынешние цифры свидетельствуют о кризисе доверия: уровень одобрения правящей коалиции упал в конце августа до 36% - это самый низкий показатель с марта 2019 года".

"Протесты на Кубе разразились в июле, как гром среди ясного неба, и своей яростью и размахом они потрясли не только самих кубинцев, но и, прежде всего, правительство управляемого коммунистами Карибского острова. В течение одного воскресенья режим вокруг главы государства Мигеля Диас-Канеля подвергся массированному давлению; такого бунта против системы не было никогда",- указывает Handelsblatt.

"Первые волны заражений Куба тоже сначала пережила благополучно благодаря надежной системе здравоохранения, однако "дельта"-вариант поставил систему здравоохранения на грань краха".

"Ситуация, похоже, вышла из-под контроля - несмотря на разработку собственных вакцин. Ежедневно в больницы пытаются попасть почти 10 тыс. пациентов; не хватает антибиотиков, болеутоляющих средств и кислорода. Правительство и врачи перекладывают вину за сложившуюся ситуацию друг на друга".

"В Южной Америке пандемия еще больше снизила доверие к политикам. В регионе зарегистрировано самое большое число смертей в мире, а глава правительства Бразилии Жаир Болсонару стал мировым символом политической несостоятельности во время пандемии".

"Болсонару продолжает яростно выступать против масок, прививок и физической дистанции, при этом Бразилия является страной с наибольшим количеством жертв коронавируса в мире после США - здесь 580 тыс. погибших. Популярность Болсонару упала до исторического минимума: только четверть населения считает его хорошим главой государства, а 54% не одобряют его".

"В Перу несколько министров правительства вызвали недовольство населения, потому что тайно сделали себе прививки, пока люди ждали своей даты вакцинации. (...) В Аргентине люди тоже чувствуют себя обманутыми своим президентом. В то время как в прошлом году Альберто Фернандес на несколько месяцев ввел строгий локдаун, сам он, по-видимому, устраивал размашистые празднества, о чем впоследствии стало известно СМИ. Теперь ему грозит тяжелое поражение на предстоящих праймериз и промежуточных парламентских выборах", - констатирует Handelsblatt.