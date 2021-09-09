Жесты Коммунистической партии России по мере приближения выборов в Госдуму

"С тех пор как власти исключили из политической игры оппозиционеров, сочтенных неконтролируемыми, начиная с лагеря Навального, КПРФ оказалась почти единственной партией, способной перехватить протестные голоса на выборах в Госдуму 19 сентября", - пишет корреспондент Le Monde в Москве Бенуа Виткин.

"Какая муха укусила невозмутимых российских коммунистов, которых обычно отличает довольно вежливая оппозиция Кремлю? Уже сама тема митинга, организованного за несколько дней до выборов в Госдуму 19 сентября, обозначила их позицию: "За честные выборы, за свободу СМИ".

"И вот уже в качестве оратора выступает партийный лидер города Москвы. "Люди не уверены, что их бюллетени будут правильно подсчитаны", - заявляет Валерий Рашкин примерно пятидесяти людям, собравшимся у подножия памятника писателю Александру Пушкину в столице. - Готовятся колоссальные махинации, с помощью электронного голосования, давления на госслужащих, подкупа голосов", - передает автор статьи

"По второй теме повестки дня тон уже не примирительный: "Свобода слова зашла в тупик. В этой стране убито 36 журналистов, и их убийцы так и не найдены. 867 СМИ закрыты, 40 назначены "иностранными агентами"... Но настоящие "иностранные агенты" находятся в парламенте, в правительстве, у них есть счета в Европе, и они отправляют туда учиться своих детей! "

"В небольшой толпе, нахмурив брови, стоят три бабушки. "Верно, сегодня все звучит более пылко, чем обычно", - отмечает Анна Дачева, но эту 64-летнюю пенсионерку особо убеждать не нужно, она называет Владимира Путина "отравителем", ссылаясь на отравление оппозиционера Алексея Навального. "Коммунистическая партия - единственная, кто не боится", - одобрительного говорит она.

"Ее подруга Назира Сивово продолжает: "У них есть виллы в Италии, а у нас мизерные пенсии, меньше 80 евро, и нет газа... Но если они верят в то, что смогут купить нас за 10 000 рублей [115 евро, исключительный бонус, предоставленный Путиным пенсионерам перед выборами], то они ошибаются". "Сталин - вот то, что нам нужно", - врывается в разговор третья.

"Однако в Госдуме, нижней палате парламента, тон совсем другой. КПРФ с ее 43 депутатами из 450, включая Валерия Рашкина, является первой партией так называемой "системной" оппозиции, то есть по существу лояльной", - пишет Le Monde.

(...) "Чем же объяснить жесткость ее дискурса? По мере приближения выборов в таком сдвиге нет ничего необычного, как в игре, хорошо налаженной и понятной всем, членам партии и представителям власти", - указывает журналист.

(...) "Но истинная новизна заключается в другом: с тех пор как власти исключили из политической игры оппозиционеров, сочтенных неконтролируемыми, начиная с лагеря Навального, КПРФ оказалась почти единственной партией, способной перехватить протестные голоса на выборах. Опросы показывают 18% в ее пользу по сравнению с 34% у президентской партии "Единая Россия". Ее положение тем более комфортно, что социальная тематика вызывает наибольшую озабоченность у электората после восьми лет непрерывного снижения уровня жизни", - комментирует Виткин.

"Из пятнадцати партий, присутствующих на выборах, мы - единственная реальная оппозиция. Остальные - всего лишь "политические технологии", попытки власти отвлечь электорат", - утверждает кандидат в депутаты Госдумы по уфимскому одномандатному округу, пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко, опровергая часто выдаваемые КПРФ обвинения в том, что она является лишь простой "ветвью администрации президента".

(...) "Признавая Владимира Путина "сильным лидером, поднявшим государство", Ющенко говорит, что он против сохранения его правления после 2024 года и выступает за организованный транзит власти. Однако в Госдуме коммунисты воздержались от голосования по конституции 2020 года, которое дало Путину возможность обнулить срок своих мандатов. "Потому что реформа коснулась других важных тем", - оправдывается коммунистический руководитель.

(...) "Партия также утверждает, что является хранителем советской памяти, включая сталинский период - "Рузвельт был не мягче Сталина", - говорит Ющенко, - но на самом деле эта ниша занята лагерем Путина. Коммунисты же наоборот все чаще заявляют о себе как об ультраконсерваторах, поддерживающих православную церковь. "Иисус был первым коммунистом", - сказал лидер партии Геннадий Зюганов во время кампании. КПРФ также призывает к присоединению сепаратистских республик Донбасса (Украина)", - указывает издание.

(...) "Такие ужимки не новы. Трудно сказать, кем сегодня является российский коммунист или что объединяет около 160 тыс. членов, на которые претендует партия. "Мы наследники Коммунистической партии Советского Союза, но с поправками", - считает Александр Ющенко. Его пример для подражания: Китай, "сочетающий рыночную экономику и государственное регулирование".

(...) "В последние месяцы усилились критические голоса против власти, подгоняемые попутным ветром, такие как Валерий Рашкин. Но это опасная игра: другой руководитель партии, Павел Грудинин, экс-кандидат в президенты 2018 года (11,7%), лишился своей кандидатуры на сентябрьских выборах в Госдуму на том основании, что у него якобы были офшорные счета", - напоминает автор публикации

(...) "Коммунисты рассматриваются властями как потенциальная угроза, - подтверждает политолог Дмитрий Орешкин. - Они, конечно, лояльны, но кто может сказать, что они останутся таковыми с показателем в 25%? Пока их удерживают деньгами, а не угрозами. Старейшины партии уже знают: такой результат желателен, но они понимают и связанные с ним опасности".

(...) "Из-за укрепления власти и заключения в тюрьму Алексея Навального усилились внутренние разногласия. В верхних эшелонах власти имя оппозиционера табуировано. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов уладил этот вопрос, назвав его "предателем", а Александр Ющенко считает, что с его делом все "неясно", предполагая его поддержку "со стороны иностранных или даже российских спецслужб".

"Однако некоторые активисты или депутаты симпатизируют оппозиционеру и их выступления могут быть близки к его выступлениям. Более того, его стратегия "умного голосования", заключающаяся в поддержке, за отсутствием возможности представлять свои собственные списки, любого кандидата, способного победить того, кто находится у власти, в первую очередь приносит пользу КПРФ", - отмечает журналист.

(...) "Дилемма сентябрьских выборов такая же. "Нас интересуют все голоса" - указывает Александр Ющенко, который тем самым отличается от другого представителя системной оппозиции, либеральной партии "Яблоко", теоретически наиболее близкой к лагерю Навального, которая заявила сторонникам заключенного в тюрьму оппозиционера: "не надо за нас голосовать". По мнению КПРФ, нужно посылать сигналы пронавальновскому электорату, избегая при этом слишком настойчивого обольщения", - резюмирует Бенуа Виткин.