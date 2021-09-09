Волк в овчарне: запасы газа сокращаются, а "Северный поток-2" может скоро подарить Европе холод и головную боль

"Вопреки противодействию со стороны США и значительной части ЕС, Германия добилась строительства газопровода "Северный поток-2" через Балтийское море. Критики видят в нем инструмент власти Кремля. Момент истины может наступить раньше, чем ожидается", - пишет на страницах швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung публицист Соня Марголина.

"Предстоящей зимой в Германии, как и в некоторых других странах ЕС, может стать очень холодно. Но не из-за глобального потепления, которое сегодня то и дело приводит и к серьезному похолоданию, а из-за того, что отопительный сезон находится под угрозой. Крупнейшие в Европе газовые хранилища в Редене в Германии и Хайдахе в Австрии действительно никогда не были так пусты, как этим летом. А пустыми они остаются потому, что российская государственная компания "Газпром" резко сократила объемы поставок, вероятно, для того, чтобы создать угрожающий фон с целью форсировать ввод в эксплуатацию спорного балтийского газопровода "Северный поток-2", - говорится в статье.

"Пока это не влияет на текущие поставки, поскольку, по словам немецкого эксперта по энергетике Хайко Лохманна, "Газпром", похоже, берет необходимые в данный момент объемы поставок из других европейских хранилищ и, возможно, обеспечивает их "даже путем покупки торговых объемов на европейском рынке". Другими словами, в других странах ЕС газовые хранилища тоже постепенно пустеют, что может привести к дефициту поставок зимой".

"С момента прихода к власти Владимира Путина Россия считает себя крупной энергетической державой, - отмечает Марголина. - Новые газопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток" не являются "чисто экономическими проектами". Их геополитическая цель - помимо наказания Украины за ее ориентацию на Запад и ее дестабилизации - это, прежде всего, применение принципа "разделяй и властвуй" в отношении Европейского Союза".

"Аналитики Sberbank CIB считают, что выгоду от строительства газопроводов получают крупнейшие подрядчики, контролируемые друзьями Путина Аркадием Роттенбергом и Геннадием Тимченко. По их оценкам, общие расходы на "Северный поток-2", "Турецкий поток" и "Силу Сибири" достигли 93,4 млрд долларов. При этом "Турецкий поток" не окупился бы даже через пятьдесят лет, а "Северный поток-2" - через двадцать. Силовая политика и коррупция идут рука об руку", - говорится в публикации.

"В конце августа Высший региональный суд Дюссельдорфа отклонил иск оператора "Северного потока -2" против применения директивы, принятой Еврокомиссией в 2017 году и обеспечивающей конкуренцию на газовом рынке. (...) Как сообщало агентство Bloomberg, через час после решения суда 23 августа "Газпром" приостановил продажи газа на 2022 год через свою электронную торговую площадку ЭТП. После этого газовые трейдеры оказались "на грани": им не хватает времени, чтобы успеть заполнить хранилища до зимы, когда спрос резко возрастет. С начала года цены на газ в ЕС выросли почти на 193%, из которых около 30% обусловлено сокращением вдвое поставок газа по трубопроводу "Ямал-Европа" с конца июля".

"Но даже если "Газпром" потерпит поражение и в Верховном суде ФРГ, по мнению известного украинского журналиста Виталия Портникова, компания сможет найти средства, против которых европейские законы мало что смогут сделать. Уже появление новых компаний или участие "Роснефти", принадлежащей другу Путина Игорю Сечину, сможет обеспечить "конкуренцию". При этом доходы, отмечает Портников, все равно окажутся в том же кармане".

"Для Украины, а также Германии момент истины наступит зимой 2023/24 года, когда истечет срок действия транзитного контракта с Украиной. Затем "мы столкнемся с авариями на газопроводах на Украине, пустыми газохранилищами и призывами в Европе изменить законы ЕС в пользу "Газпрома". Зима 2023/24 года может оказаться для Европы холодной и дорогой, считает он".

"Но что делать? - недоуменно спрашивает Портников. - Европейцы сами пустили волка в овчарню".

"Пустые газохранилища этой осенью могут быть предвестниками будущего холода", - заключает NZZ.