9 сентября 2021 г. Софи Фримен | The Times Бах и Бетховен заставляют слушателей хотеть сладенького "От прослушивания музыки Баха или Бетховена вас может потянуть на печенье, но вот от бургера, как заставляет предположить новое исследование, вы откажетесь. Ученые обнаружили, что люди отдают предпочтение сладкой пище, когда слушают классическую музыку, в отличие от джаза, хип-хопа, рока и хэви-метала", - передает The Times. "Люди чаще выбирали как нездоровую сладкую пищу, такую как шоколад, так и более здоровые сладости, такие как молоко с низким содержанием жира, установили ученые. А прослушивание классической музыки по радио, как представляется, отвлекало людей от несладкой нездоровой пищи, такой как гамбургеры и чипсы", - говорится в статье. "Пикантные вкусности были наименее предпочтительными при прослушивании классической музыкипо сравнению с другими музыкальными жанрами", - констатировали исследователи из Университета Мияги в Японии. "В рамках исследования, опубликованного в научном журнале Food Quality and Preference, почти 800 участников прослушали 20 различных треков четырех музыкальных жанров. К классическим произведениям относились Salut d'Amour Эдуарда Элгара и "Ария на струне Соль" Баха, а к джазовым песням относились Take Five квартета Дэйва Брубека и "Прогулка" Майлза Дэвиса. Хип-хоп треки включали California Love от 2Pac и Dr Dre и Thrift Shop от Macklemore и Ryan Lewis. Тем временем в разделе рок / металл были представлены такие треки, как The Trooper от Iron Maiden и Master of Puppets группы Metallica", - говорится в статье. "После прослушивания каждой из 20 композиций участников просили оценить по шкале свое намерение съесть каждый из 16 продуктов в диапазоне от "совсем нет" до "очень сильное". Также участники должны были оценить свое эмоциональное состояние во время прослушивания треков. Они чувствовали себя спокойнее, слушая классику, и более возбужденными, когда играли другие жанры. Их возбуждение усиливалось от джаза до хип-хопа, а затем от рока до хэви-метала", - пишет газета. "Профессор Чарльз Спенс, член факультета экспериментальной психологии Оксфордского университета и участник исследовательской группы, сказал, что связь между употреблением различных видов пищи и музыкальными стилями может быть объяснена феноменом, известным как конгруэнтность эмоционального состояния, поскольку исследования показали, что люди считают сладкую пищу более успокаивающей, а несладкие пикантные блюда - возбуждающими". "Предыдущее исследование Техасского технологического университета показало, что клиенты, изучающие ассортимент винного магазина, покупали более дорогие напитки, когда играла классическая музыка, в отличие от песен из чарта топ-40. Другое исследование, проведенное Карлстадским университетом в Швеции, показало, что воспроизведение классической фоновой музыки в магазине одежды побуждало людей покупать более дорогие наряды", - отмечается в статье. Источник: The Times