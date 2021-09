9 сентября 2021 г. Кайа Берджесс | The Times Загрязнение воздуха, связанное с лесными пожарами, убивает 33,5 тыс. человек в год "От загрязнения воздуха в результате лесных пожаров в Великобритании ежегодно умирают почти 200 человек, говорится в крупнейшем исследовании подобного рода. Исследователи заявили, что, изучив 66 млн смертей в 43 странах с 2000 по 2016 год, они пришли к выводу, что более 33 500 смертей в год во всем мире "напрямую связаны с загрязнением от лесных пожаров", - передает The Times. "Ученые сосредоточились на мелких частицах, известных как PM2,5, которые достаточно малы, чтобы попасть в легкие и кровоток, а также могут образовываться выхлопными газами транспортных средств. Исследователи отметили, что они более опасны, когда возникают в результате лесных пожаров. Загрязнение от лесных пожаров "имеет тенденцию быть более токсичным", - предупредили они. "Сезон лесных пожаров во всем мире в этом году был самым масштабным с момента начала фиксации данных и усугубляется изменением климата. Огромные пожары вспыхнули в Калифорнии, Сибири, Турции, Греции, Израиле и Алжире. Сотни людей погибли, но загрязнение воздуха, вероятно, убьет гораздо больше", - прогнозирует газета. "Международная группа, в которую вошли исследователи из Лондонской школы гигиены и тропической медицины, Лондонского университета Брунеля и из Австралии, Китая и Испании, использовала моделирование для оценки "ежедневных концентраций загрязнения, связанного с лесными пожарами" в 749 городах. В их исследовании, опубликованном в The Lancet Planetary Health, делает такой вывод: "Воздействие PM2,5, связанных с лесными пожарами, в значительной степени связано с увеличением смертности от всех причин, сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний на глобальном уровне". "Наиболее пострадавшей страной является Япония, где ежегодно из-за загрязнения окружающей среды лесными пожарами умирает 7000 человек. В Южной Африке погибло почти 5300 человек, в Таиланде - почти 4300 человек, а в США - почти 3200 человек, - передает газета. - Из 43 исследованных стран Великобритания оказалась на 23-м месте с 188 смертельными случаями, опередив Германию с 172. (...)", - говорится в статье. "Загрязнение от дыма от лесных пожаров может распространяться на расстояние до 1000 км (620 миль)", - констатируют авторы исследования. (...) Источник: The Times