На камеру свидетель В. рассказал всё, в зале суда он молчал

"В полдень в центре Берлина был застрелен мужчина. Убийство, совершенное по заказу российского правительства? Два года спустя судья и обвинение борются со свидетелями, дающими непрозрачные показания, запутанными связями с Украиной и косвенными уликами, которые сомнительно использовать в качестве доказательств", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Наконец-то нашелся свидетель, который должен был помочь сделать большой шаг вперед в процессе по делу об убийстве в Тиргартене, - повествует журналистка Анна Кренинг. - Защита и генеральная прокуратура рассчитывали на то, что человек, приехавший из Украины, узнает в обвиняемом Вадиме Красикове своего зятя. Но теперь появились подозрения, что свидетель В. - один из немногих свидетелей в этом крайне политизированном процессе - сказал неправду. В. приехал из Украины в июле, и была надежда, что он сможет дать достоверные показания о Красикове, который, должно быть, является его зятем. Но когда В. стоял в зале суда номер 700 и должен был опознать человека, находившегося за пуленепробиваемым стеклом, он сказал, что не уверен, что перед ним его зять".

"Особенно примечательно то, что несколько недель спустя память В. значительно улучшилась: перед камерой он серьезно изобличил обвиняемого. Только говорил он не перед судом, а в 90-минутном интервью с журналистами расследовательских порталов Bellingcat, The Insider * и журнала Der Spiegel. Отрывки из оригинального интервью на двух DVD-дисках были воспроизведены в среду в зале N 700", - говорится в статье.

"Крепкий, коренастый мужчина подробно отвечает в интервью на вопросы трех журналистов, жестикулирует, размахивает руками. В зале суда он узнал Красикова по татуировкам на правом предплечье и левом плече, говорит он. Красиков - его зять, с которым он знаком уже десять лет. В прошлом он носил футболки с эмблемой "Вымпела" - элитного подразделения бывшего КГБ, которое также осуществляло операции в Афганистане, где воевал и сам Красиков. В. утверждает, что Красиков намекал, что лично знаком с Владимиром Путиным", - передает издание.

"Почему же В., выступая в качестве свидетеля в суде, был так немногословен, почему утверждал, что не уверен, что узнал Красикова? Он сказал журналистам, что не давал показаний, опасаясь мести со стороны России, ведь ему не предложили программу защиты свидетелей. Однако сейчас на Украине он чувствует себя достаточно защищенным".

"Это очевидное противоречие является частичным поражением для обвинения и частных обвинителей. Ведь в ходе процесса, который длится уже почти год, судьи должны убедиться, что подсудимый, темноволосый мужчина крепкого телосложения, - действительно Вадим Красиков. И, более того, что тот же Красиков 23 августа 2019 года убил в парке Малый Тиргартен в берлинском Моабите бойца чеченского сопротивления Зелимхана Хангошвили по заказу российского государства. Именно это отрицают Вадим Красиков и три его адвоката. Обвиняемый утверждает, что его зовут Вадим Соколов и что он никак не связан с российским государством и спецслужбой ФСБ".

"Существует множество косвенных улик, но пока неясно, будет ли суд рассматривать их как веские доказательства и как это повлияет на приговор. Большой вес, вероятно, будет иметь оценка двух экспертов по сопоставлению изображений лиц, которые сравнили фотографии Соколова и Красикова. С высокой долей вероятности это один и тот же человек, что означало бы, что обвиняемый на самом деле является Вадимом Красиковым, которому приписывают и другие заказные убийства за рубежом, а Соколов - фиктивная личность", - пишет Die Welt.

"Для обычно немногословной защиты неуверенный в своих показаниях предполагаемый зять представляет удобный случай высказаться в судебном процессе. Адвокат Роберт Унгер подчеркнул, что В. находился под защитой федерального управления уголовной полиции, когда давал показания в суде. "Доказательная ценность интервью равна нулю", - заявил Унгер. (...) "Если бы В. чувствовал угрозу, было бы очевидным обратиться к украинским властям", - сказал он".

"Стоит предполагать, продолжил адвокат, что на свидетеля В. на Украине было оказано давление с целью уличить обвиняемого Красикова и, вместе с ним, и российское государство. Тем более что Der Spiegel писал о "молчаливом спутнике крепкого телосложения", который все время сопровождал предполагаемого зятя - возможно, этот человек является не охранником свидетеля, а состоит на службе у украинских властей".

"С точки зрения частных обвинителей, все как раз наоборот. Давая интервью, свидетель согласился порвать со своей семьей: "Он ожидает больше защиты от общественности, чем от властей", - сказала Йоханна Кюнне, представитель частного обвинения. Более того, В. без страха высказывал критику в адрес украинских властей в суде".

"Свидетель В. теперь подозревается в даче ложных показаний. (...) Также остается открытым вопрос, вызовут ли В. в суд повторно. (...) Сомнения вызывает и то, в какой мере журналистские расследования и косвенные улики будут рассматриваться судьями в качестве доказательств", - отмечает издание.

"Убийство вызвало кризис в германо-российских отношениях, и приговору придается соответствующий вес. Слушание дела будет проходить до конца сентября - и будет идти после выборов в бундестаг 26 сентября", - пишет Die Welt.

* - средство массовой информации, внесенное Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента