9 сентября 2021 г. Ишан Тхарур | The Washington Post Что было бы, если бы США не вторглись в Ирак "В фильме 2014 года "Снайпер" есть сцена, которая суммирует воинственность страны после 11 сентября. Крис Кайл, американский морской котик в исполнении Брэдли Купера, смотрит выпуск новостей и у него на глазах рушатся башни-близнецы. Камера останавливается на стальном, но ошеломленном лице Кайла, который держит свою потрясенную жену, и тут же его показывают в полном военном снаряжении, смотрящим в прицел снайперской винтовки посреди иракского города (далее он застреливает женщину, помогавшую иракским повстанцам). Фильм, который некоторые критики назвали протофашистским агитпропом, не тратит времени на выяснение этой подразумеваемой связи между событиями 11 сентября и американским решением "превентивно" вторгнуться в Ирак менее чем через два года, чтобы свергнуть режим иракского диктатора Саддама Хусейна. Так же, как и американский общественный или политический истеблишмент, который был захвачен стремлением администрации Джорджа Буша наказать "злодеев". Опрос The Washington Post в сентябре 2003 года показал, что около 7 из 10 американцев считают, что, по крайней мере, "вероятно", что Хусейн был непосредственно причастен к терактам 11 сентября 2001 года", - пишет Ишан Тхарур, обозреватель рубрики Today's WorldvView, на страницах The Washington Post. "Это, конечно, оказалось нелепым, как и большая часть заявлений Буша и его союзников о неминуемой угрозе, исходящей от фантомного оружия массового поражения иракского режима. Воодушевленная неоконсервативным рвением свергнуть вражеские режимы и использовать американскую мощь для исправления положения - и не сталкиваясь с препятствиями со стороны основной массы вашингтонской прессы - администрация Буша ввергла Соединенные Штаты и их партнеров по коалиции в войну и, в конечном итоге, оккупацию, которая перекроит политическую карту Ближнего Востока, отвлечет внимание от параллельного вмешательства Америки в Афганистан и спровоцирует новые циклы хаоса и насилия", - говорится в статье. "Первые пару лет после 11 сентября ознаменовали "эпоху, когда Соединенные Штаты совершили серьезные стратегические ошибки, - заявил Todays WorldView Вали Наср, профессор международных отношений в Школе перспективных международных исследований Университета Джонса Хопкинса. - Их видение было омрачено гневом и местью". "Но что, если бы Соединенные Штаты предпочли не вторгаться в Ирак? Решение изгнать Хусейна, даже в большей степени, чем вторжение в Афганистан сразу после 11 сентября, было неспровоцированной войной выбора, которая, с одной стороны, закрыла ряд других вариантов политики, доступных стратегам Вашингтона, а, с другой стороны, - привела в движение события, коренным образом изменившие регион", - пишет Тхарур. (...) "Институт Уотсона при Университете Брауна подсчитал, что в период с начала американского вторжения в марте 2003 года по октябрь 2019 года в результате насилия, связанного с войной, были напрямую убиты от 184 382 до 207 156 иракских мирных жителей. Но исследователи предполагают, что реальная цифра может быть в несколько раз выше", - сообщается в статье. "Даже учитывая долгую историю жестокости самого Хусейна, трудно представить себе будущее с большими страданиями для иракского народа, если бы Соединенные Штаты не отстранили его от власти, утверждает Синан Антун, иракский поэт и писатель, живущий в Нью-Йорке. "Что бы ни случилось - и я говорю это как человек, который с детства выступал против режима Саддама и написал свой первый роман о жизни при диктатуре - если бы режим оставался у власти, десятки тысяч иракцев были бы сегодня живы, а дети в Фаллудже не рождались бы с врожденными дефектами каждый день", - указал Антун Today's WorldView, имея в виду воздействие, которое оказало предположительное применение американскими силами снарядов с обедненным ураном в сражениях по всему Ираку. "Антуан добавил, что, если бы Соединенные Штаты не вторглись, мы также не увидели бы подъема "Исламского государства"* - убеждение, разделяемое бывшим президентом Бараком Обамой и поддерживаемое множеством экспертов. (...) (...) "Были возможны и другие пути. (...) "У Буша был шанс создать глобальные коалиции, укрепить международные нормы и институты, сосредоточить внимание на угрозе со стороны "Аль-Каиды"*, изменить отношения в регионе Персидского залива и использовать внутреннюю и международную поддержку, чтобы положить конец палестино-израильскому конфликту, который до 11 сентября был основным источником недовольства в отношении Соединенных Штатов на Ближнем Востоке", - заявил Шибли Телами, ветеран-социолог, связанный с Институтом Брукингса, и профессор Университета Мэриленда. "Вместо этого, добавил он, "Буш выбрал политику односторонности", развернув войну, которая опустошила ближневосточную страну, разожгла межрелигиозное насилие и экстремистскую воинственность и "нарушила баланс сил между Ираном и Ираком". Выигрыш Ирана от падения его давнего врага в Багдаде, в свою очередь, приведет к перезагрузке геополитических расчетов арабских государств Персидского залива, которые стали "настолько ненадежными, что они начали собственную дестабилизирующую политику, включая войну в Йемене", - сказал Телами. "В 2003 году иракский режим все еще подвергался удушающим международным санкциям. Если бы они в конечном итоге ослабли - различные страны, кроме США, стремились вывести Ирак из изоляции - молодежь страны была бы лучше связана с миром, и укоренившийся режим мог бы столкнуться с восстанием арабской весны", - говорится в статье. Раша аль-Акиди из Newlines Institute for Strategy and Policy, вашингтонского аналитического центра, предполагает, что "иракская весна" все равно была бы жестоко подавлена баасистским правительством страны. "Саддам скончался бы, и президентом стал бы [его сын] Кусай - по сути, иракской версией [президента Сирии Башара] аль-Асада", - сказала она Today's WorldView, рисуя картину более мягкого завершения жизни повешенного в Ираке в 2006 году диктатора. Статус-кво в Багдаде был бы "настолько стабильным, насколько может быть авторитарное баасистское государство". "В качестве альтернативы - могло бы идти постоянное внутреннее разрушение, и США имели бы более сильные позиции для поддержки демократического и экономического развития, считает Эми Хоторн, директор по исследованиям Project on Middle East Democracy:"Ирак, находящийся под действием международных санкций и тоталитарным правлением еще десять лет, превратился бы в несостоявшееся государство с некоторыми частями юга и Иракского Курдистана, которые вышли бы из-под контроля Саддама". (...) * - организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации Источник: The Washington Post