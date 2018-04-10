Целясь в Россию, попадают в союзников

"Уже несколько месяцев лидеры американского Конгресса настойчиво призывают президента Дональда Трампа ввести болезненные санкции против России из-за ее вмешательства на Украине, в Сирии, во время выборов 2016 года в США и, в последнем случае, в Великобритании. Разочаровавшись, законодатели стремились действовать в одностороннем порядке, когда была такая возможность. Между тем их усилия угрожают важным союзникам и партнерам США - в первую очередь, Индии", - пишут руководители консалтинговой компании Hills and Co Томас Р.Пикеринг и Атман М.Триведи в статье для Bloomberg View.

Посетив Москву на прошлой неделе, министр обороны Индии договорился о том, чтобы ускорить приобретение системы ПВО С-300. Сделка была первоначально подписана в октябре 2016 года, но затягивалась - в основном, из-за препирательств по поводу цены, говорится в статье.

"Приобретение Индией вооружений может нарушить закон, неохотно подписанный Трампом в августе 2017 года, имеющей целью наказать Россию за вмешательство в президентские выборы 2016 года и другие подрывные действия", - отмечают авторы.

Индию окружают опасные соседи: обладающие ядерным оружием Китай и Пакистан - соперники, с которыми она вела войны и имеет актуальные пограничные споры. Новейшая военная техника абсолютно необходима крупнейшему в мире импортеру оружия, говорится в статье.

"Любая публичная угроза ввести санкции - не говоря уж о ее реализации - серьезно повредит развивающемуся стратегическому партнерству США и Индии", - пишут Пикеринг и Триведи.

"Разочарованный отсутствием у Трампа энтузиазма по применению санкций против России (что можно понять), Конгресс опрометчиво принял экстерриториальные меры и поставил такие страны, как Индия, в сложное положение, не сделав однозначных исключений. Важные интересы Америки могут пострадать, если вторичные американские санкции, как это ни странно, еще сильнее толкнут Индию в объятия России", - заключают авторы.