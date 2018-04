10 апреля 2018 г. Анна Немцова | The Daily Beast Главные победители на выборах в Венгрии? Страх, ненависть и Путин "За несколько недель до воскресных парламентских выборов жители столицы Венгрии обнаружили в своих почтовых ящиках изображения смуглого мужчины с пулеметом на фоне черного флага. Месседж был прост: если не проголосуете за правящую партию "Фидес", ваши дома захватят исламские террористы", - пишет The Daily Beast. "Венгрия сегодня, похоже, наживается на угрозах - по крайней мере, так делают венгерские политики", - отмечает автор статьи Анна Немцова. Стратегия устрашения сработала: "Фидес" выиграла выборы с 49,5% голосов, а ее популистский лидер Виктор Орбан провозгласил себя "защитником Европы". Кампания с целью обострить среди венгров страхи, если не паранойю, была такая, что даже члены печально известной правой партии "Йоббик" говорят, что потрясены. "В атмосфере ненависти виноват Орбан, его партия намного более праворадикальная, чем наша", - заявил один из лидеров "Йоббик" Мартон Генгеши. Еврейское сообщество в Венгрии не скоро забудет откровенно антисемитские заявления самого Генгеши, в том числе призывы избавиться от евреев в правительстве. "Но теперь даже "Йоббик" представляется менее ультраправой, чем правящая партия", - отмечает Немцова. "На одной из реклам "Фидес" изображен большой красный знак "Стоп" поверх фотографии толпы мужчин с Ближнего Востока или из Южной Азии, бредущих вдоль дороги, некоторые их них с детьми на плечах, - говорится в статье. - Другой постер, который можно увидеть на автобусных остановках по всей столице, представляет собой изображение улыбающегося Джорджа Сороса в компании лидеров оппозиции с кусачками в руках". Месседж снова прост: если вы нас не поддержите, наши соперники разрушат наш забор на границе и позволят толпам иностранцев наводнить страну. "В чем Орбан прав, так это в своей антимигрантской политике", - сказал The Daily Beast один из его сторонников, 36-летний специалист по коммуникациям Даниэль Би. Его расстраивает "непомерная коррупция" в правительстве, но предполагаемое вторжение иностранцев, на его взгляд, все еще важнее. "Никогда в своей истории Венгрия не проявляла такого большого интереса к парламентским выборам, - подчеркивает журналистка. - К 20:30 в воскресенье проголосовало более 68% населения, и после того, как избирательные участки должны были закрыться, венгры еще долго стояли в длинных очередях, надеясь получить шанс проголосовать". Кремль праздновал победу Орбана как свою собственную. Как заявил сенатор Константин Косачев, она продемонстрировала, что Венгрии удалось отстоять свои национальные интересы в ЕС и НАТО. Сторонники оппозиции недоумевали, почему ЕС терпит Орбана и авторитарный режим его партии, продолжает Немцова. Многие чувствовали себя как в ловушке из-за преобладания повесток крайне правых партий. "На этом голосовании предлагается выбирать только между крайне правыми и крайне правыми, мы загнаны в угол, и все наши ожидания мрачны", - сказала The Daily Beast Эстер - попросившая не называть ее фамилию менеджер музыкальной группы. Источник: The Daily Beast