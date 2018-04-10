Борьба Израиля на трех фронтах

При помощи авиаударов Израиль пытается обуздать амбиции "Хизбаллы" и Ирана в Сирии. Однако сегодня существует угроза эскалации конфликта как на границе Ливана, так и в секторе Газа, считает обозреватель Die Presse Виланд Шнайдер.

"Самолеты израильских ВВС в последние годы систематически бомбят цели в Сирии. Здесь, - замечает журналист, - проходит один из трех фронтов, на которых сосредоточено внимание израильских стратегов".

"Израильские авиаудары в Сирии наносятся прежде всего по целям, связанным с ливанской "Хизбаллой", одним из заклятых врагов Израиля. Ее закаленные в боях вооруженные формирования поддерживают сирийского диктатора Асада. По сообщениям израильских военных, в результате выполненных операций удалось не допустить попадания в руки "Хизбаллы" ракет дальнего радиуса действия и отравляющих веществ", - передает автор.

Кроме того, говорится в статье, "через территорию Сирии Иран может поставлять оружие "Хизбалле". Тегеран поддерживает как ливанских боевиков, так и Асада. Для поддержки режима Тегеран отправил в Сирию военных из элитных подразделений. Таким образом в непосредственном соседстве с Израилем происходит укрепление позиций Ирана, что вызывает огромную обеспокоенность израильских властей. Военные операции Израиля в Сирии направлены и против Тегерана - в ходе авиаудара по авиабазе Т-4 погибли по меньшей мере два иранских военных".

На границе с Ливаном, продолжает автор статьи, до недавних пор все было спокойно. "Однако в случае эскалации конфликта с "Хизбаллой", доминирующей политической и военной силой в Ливане, а также с Ираном, ситуация на этом фронте тоже может обостриться".

"Конфликты на границе Израиля и сектора Газа показывают, что противостояние с палестинским "Хамасом" может в любой момент вспыхнуть с новой силой. В арабском мире "Хамас", похоже, находится сегодня в серьезной изоляции", - отмечает журналист.

"Несмотря на то, что Саудовская Аравия настаивает на мирном урегулировании конфликта между израильтянами и палестинцами,"Хамас" не входит в число тех, кого Эр-Риад готов поддерживать. Кроме того, саудовская правящая династия сегодня повернулась лицом к Израилю - в частности, для объединения в борьбе с общим врагом Ираном", - сообщает Шнайдер.

На помощь "Хамасу" может прийти Тегеран. Да и "президент Турции Эрдоган в последнее время все чаще сигнализирует о своей поддержке той борьбы, которую эта исламистская организация ведет в секторе Газа против Израиля", говорится в статье.