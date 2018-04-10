Трещина в отношениях между Россией и Израилем?

До сих пор Россия и Израиль старались уходить от эскалации напряженности в двусторонних отношениях на фоне войны в Сирии. Обвинения Кремля в адрес Израиля после авиаудара по сирийскому аэродрому могут охладить подчеркнуто дружественные отношения между двумя странами, уверен ближневосточный политический обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung Йохен Штанке.

Как сообщает российское информагентство "Интерфакс", два израильских истребителя F-15 атаковали в ночь на понедельник сирийскую авиабазу "Тифор", известную также как Т-4, вблизи Хомса. Три ракеты достигли своей цели, еще четыре были сбиты системой ПВО. По сообщениям сирийской стороны, в результате авиаудара погибли 14 человек, в том числе иранцы. "По данным израильтян, на авиабазе находились иранцы, русские и сирийцы", - говорится в статье.

"Израильское руководство в понедельник не подтвердило факт атаки, однако и не опровергло его. Это стало бы третьим авиаударом израильтян по Т-4. (...) И если еще в феврале этого года израильская сторона не скрывала того, что нанесла авиаудар по авиабазе, то теперь военное руководство в Тель-Авиве пытается, по всей видимости, вернуться к своей старой политике "двусмысленности", - передает журналист.

Авиаудар по сирийскому военному аэродрому совпал по времени с химической атакой в регионе Гута, в результате которой, по сообщениям служб спасения, погибли десятки человек и в которой "федеральное правительство Германии, США и Франция обвиняют сирийского диктатора Асада".

"Согласно стратегической позиции Израиля, существование у Сирии - а, следовательно, потенциально и у боевиков "Хизбаллы" - оружия массового уничтожения является еще одной "красной линией". О "высокой цене", которую Асад якобы заплатит за химатаку, заявил и президент США Дональд Трамп, однако и глава Белого дома, и представители Елисейского дворца свою причастность к обстрелу авиабазы в понедельник опровергли", - говорится в материале.

"Авиаудар, который, предположительно, был совершен израильскими ВВС, может рассматриваться даже не как реакция на химическую атаку, а как использование подходящего момента. Дело в том, что уже несколько лет Израиль опасается укрепления позиций Ирана в регионе - заявления Трампа о намерении вывести американские войска из Сирии, сделанные на прошлой неделе, лишь усилили это беспокойство", - отмечает Штанке.

Химическая атака, говорится в статье, последовала как раз за заявлениями Трампа, а также за саммитом в Анкаре (в котором приняли участие президент РФ Путин, его турецкий коллега Эрдоган и президент Ирана Рухани. - Прим. ред.). "С точки зрения Израиля, использование Асадом химоружия демонстрирует его возросшую уверенность в своих силах, а также несгибаемую волю вернуть контроль над всей территорией Сирии - любыми средствами и не жалея людей".

"Вопрос в том, долго ли Россия сможет внушать всем, что придерживается нейтралитета в отношениях между Ираном и Израилем. Тот факт, что Москва публично обвинила Израиль в авиаударе, может свидетельствовать как о том, что отношения между двумя странами дали трещину, так и в большей степени о том, что химера нейтралитета России в Сирии не может существовать вечно. Многие эксперты исходят из того, - пишет в заключение FAZ, - что российские военные играют на Т-4 далеко не пассивную роль. И Израилю об этом должно быть известно. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал авиаудар по сирийской авиабазе "опасным развитием ситуации".

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