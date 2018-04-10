Война Путина с женщинами: почему движение #MeToo обошло Россию стороной

"Когда в феврале 2017 года российские власти декриминализировали домашнее насилие, госслужащие, которым поручено защищать женщин на Дальнем Востоке, были удручены новой уязвимостью своих подопечных. Однако мало кто из официальных лиц выступил против этой меры", - пишет в своей статье в Foreign Policy журналистка Эми Феррис-Ротман.

Поправки, внесенные в закон, "намного осложнили все для женщин", которые подверглись насилию, говорит Наталья Панкова, директор государственной организации "Парус надежды", которая борется с домашним насилием. "Панкова, работающая во Владивостоке, надзирает за работой 10 кризисных центров для женщин и детей в регионе Приморье", - поясняет издание.

"Панкова и ее коллеги старательно искали в законе хоть какие-то плюсы", - пишет автор. "По крайней мере, вопрос домашнего насилия обсуждается на правительственном уровне", - сказала Панкова в интервью.

"Но адвокаты по семейному праву и те, кто работает в области защиты прав женщин, полагают, что этот закон - поворотный момент для свобод россиянок, мрачный сигнал из самых верхов правительства, означающий, что их жизнь теряет ценность. По данным Human Rights Watch, в России не менее 12 тыс. женщин гибнет от рук тех, кто над ними издевается. Реальная цифра, вероятно, выше", - говорится в статье.

"За последние полгода движение #MeToo прокатилось по Европе, обеим Америкам и частично по Азии и Африке. Но многие российские активистки, отстаивающие права женщин, испытывают опасение, что этот глобальный судный день попросту обошел их стороной", - пишет автор.

В России у феминизма запутанная история, поясняет журналистка. Многие россиянки воспринимали его "как агрессивную атаку Запада на женственность и на российскую систему убеждений, в которых поощряется и является ожидаемым желание женщины считать материнство ее приоритетной задачей", - говорится в статье. Вдобавок в России женщины давно завоевали многие из тех прав, за которые все еще ратовали западные женщины.

"Но эти исторические победы не должны заслонять некрасивую нынешнюю правду о сегодняшней России", - продолжает автор. Здесь "у женщин одна роль - подобострастной и молчаливой подчиненной, знающей свое место", написала в январе Евгения Альбац, редактор либерального журнала New Times.

"Разумеется, Путин при поддержке вновь окрепшей Русской православной церкви сделал свою страну консервативнее во многих отношениях. При этом новом патриархальном порядке процветают гендерные стереотипы, считает депутат от правящей "Единой России" Оксана Пушкина", - пишет издание. Автор сообщает, что теперь Пушкина и ее единомышленники готовят попытку принять совершенно новый закон, направленный специально на предотвращение домашнего насилия.

"Возможно, их ждет нелегкая борьба, так как путинский "мачизм с обнаженным торсом", хотя за рубежом над ним подшучивают, сопровождается резким усилением женоненавистничества в стране", - говорится в статье

"Те, кто попытался рассказать свои истории в духе движения #MeToo, наткнулись на насмешки или угрозы насилием", - пишет автор.