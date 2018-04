10 апреля 2018 г. Патрик Винтур | The Guardian Израиль не раз наносил удары по Сирии. Что изменилось в реакции России? Решение России разоблачить Израиль как виновника атаки на сирийскую авиабазу знаменует собой перелом в прежде задушевных отношениях между Биньямином Нетаньяху и Владимиром Путиным, пишет британская The Guardian. "В прошлом Израиль много раз наносил удары по Сирии, главным образом с целью защитить свои границы от сосредоточения на Голанских высотах войск и вооружений "Хизбаллы", поддерживаемой Ираном", - указывает автор публикации Патрик Винтур. Россия всякий раз закрывала на это глаза, отмечает журналист. "Существовало понимание в отношении того, что Россия будет оберегать в Сирии интересы Израиля, прежде всего ограничивая присутствие поддерживаемых Ираном войск на юго-западе страны", - поясняет Винтур. "Налет в воскресенье ночью отличался в том плане, что министр иностранных дел России Сергей Лавров осудил его как "очень опасное развитие событий", - говорится в статье. - Это показывает, до какой степени Израиль стало беспокоить то, что Россия не выполняет договоренность по сдерживанию Ирана и подконтрольных ему военных сил". "В последние недели Израиль направил три предупредительных сигнала. Он провел военные учения, по сюжету которых Россия ведет войну на несколько фронтов, чтобы предотвратить нападение Израиля на Сирию. Он публично подтвердил, что в 2007 году нанес авиаудары по потенциальному ядерному реактору в Сирии. В феврале он совершил на Сирию воздушный налет по нескольким направлениям в ответ на залетевший в Израиль беспилотник", - пишет издание. "Израиль полагает, что политический альянс между Россией и Ираном относительно будущего Сирии крепнет", - отмечается в статье. И надежда Израиля на то, что иранские силы не будут перманентно присутствовать в Сирии, кажется все более напрасной. Вместе с тем Израиль дает сигнал и Дональду Трампу, указывая на последствия его антииранской политики в том случае, если он отзовет из Сирии остающиеся две тысячи американских военнослужащих. "Израиль говорит США, что они не могут воспринимать войну в Сирии лишь как борьбу во имя победы над ИГИЛ* - в ней следует видеть также поле битвы с иранским экспансионизмом", - пишет The Guardian. *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ. Также по теме: Трещина в отношениях между Россией и Израилем? (Frankfurter Allgemeine) Источник: The Guardian