Что в российским здравоохранении осталось таким же, как 50 лет назад, а что стало лучше

"В российском здравоохранении многое происходит так же, как 50 лет назад. Однако есть и прогресс - например, электронная запись на прием в клинике", - пишет московский корреспондент немецкого издания Handelsblatt Андре Баллен.

"Кто это вас направил?" - спросила Татьяна Сергеевна, растерянно рассматривая через очки талон, на котором не указано, рентген каких органов необходимо сделать, описывает журналист свой визит в одну из московских поликлиник. Затем медсестра без церемоний перешла на "ты".

"Татьяне Сергеевне такое позволено, - отмечает журналист. - Она уже в пенсионном возрасте и, наверное, проработала в поликлинике уже больше 30 лет. В России люди старшего возраста по традиции обращаются к молодым на "ты", особенно если они, как медсестра Татьяна, являются кем-то вроде должностного лица перед просителем. А российские пациенты годами, если не десятилетиями были в государственных медучреждениях именно просителями. Они просили о лечении, просили направление, рецепт или справку".

"Определенную надменность по отношению к больным многие пожилые врачи и медсестры сохранили по сей день. В остальном в медицинском обеспечении, по крайней мере в Москве, в последние годы сделан мощный рывок вперед", - считает Баллен.

Это касается, например, бесплатного медицинского страхования. Если раньше "ненужная писанина была пугающей и приносила мало пользы", сейчас процедура оформления медстраховки стала очень удобной: ввод данных в компьютер занимает несколько минут, а через две недели приходит смс-оповещение о том, что можно забрать документы.

Запись на прием к врачу теперь также осуществляется через интернет, что значительно уменьшило очереди в поликлиниках, повествует Баллен.

Прогресс отмечает и официальная статистика: средняя продолжительность жизни растет и, по последним данным, составляет 72,5 года, что на 7,5 года больше показателей 2000 года, передает издание.

Вероятно, это связано и с улучшением технического обеспечения. ЭКГ с хорошими функциональными возможностями, рентген или УЗИ являются в каждой московской больнице теперь стандартом, а не особой процедурой, отмечает журналист, вспоминая о том, как три года назад он пытался пройти УЗИ, однако талоны на исследование постоянно отсутствовали. "Пока дожидался талонов, к счастью, исчезли и боли - вовсе без обследования", - вспоминает журналист.