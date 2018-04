10 апреля 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Россиянам не стоит пожимать плечами в ответ на санкции В понедельник рубль упал к доллару на 3,3%, а индекс Мосбиржи - на 9%. Вашингтон аргументирует новые санкции "злонамеренными действиями" Москвы на мировой арене, но русские не верят, что Запад озабочен внешнеполитическим хулиганством Кремля, пишут СМИ. Какие бы столпы режима - газ, нефть, банки - ни бросилось защищать государство, Россия сталкивается с рисками в плане долгосрочного процветания. Администрация Трампа объявила в пятницу о масштабных санкциях в отношении ближнего окружения Путина, пишет The Wall Street Journal в редакционной статье. Минфин США внес в черный список 7 олигархов, 14 компаний и 17 чиновников за участие "в ряде злостных действий", включающих оккупацию Крыма, помощь Асаду в Сирии, вмешательство в выборы в США в 2016 году и многое другое. Приказом замораживаются активы, подпадающие под американскую юрисдикцию, американцам запрещается иметь дело с этими лицами и компаниями. Санкции грозят также не гражданам США в случае содействия "значительным транзакциям" в пользу россиян, говорится в статье. Путин смог остаться у власти не в последнюю очередь благодаря способности обогащать своих друзей, полагает WSJ. Но, если связь с Кремлем ограничит их бизнес только Россией, покровительство Путина станет намного более проблематичным. Миллиардеры, близкие к российскому президенту, получили беспрецедентный удар, пишет в Le Figaro журналист Эммануэль Гриншпан. Новая фаза американских санкций против России в понедельник обрушила российскую биржу. Рубль упал на 3,3% по отношению к доллару, а московский фондовый индекс MOEX Russia Index обвалился на 9%: это самое резкое падение с января 2014 года, когда были введены первые международные санкции, связанные с аннексией Крыма, говорится в статье. Главная жертва - Олег Дерипаска, подозреваемый в том, что он сыграл важную роль в российском вмешательстве в американские выборы в 2016 году. Его компания "Русал", признанная в понедельник многими аналитиками "токсичной", отныне балансирует на грани пропасти. Долги металлургической компании доходят до 7,6 млрд долларов. Другой акционер "Русала", Виктор Вексельберг, тоже потерял около миллиарда долларов; сенатор Сулейман Керимов, в настоящее время находящийся во Франции под домашним арестом по подозрению в уклонении от уплаты налогов, мог наблюдать, как его состояние сократилось более чем на 900 млн долларов, пишет Гриншпан. Татьяна Становая, глава аналитической компании R.Politik, считает, что "Кремль в первую очередь будет стремиться защитить тех, кто в глазах Путина представляет главные столпы режима, то есть газ, нефть и банки". Защита будет осуществляться по политическому принципу, чтобы показать Западу, что давление сталкивается с сопротивлением. Вокруг вопроса, кто имеет право на защиту государства, поскольку его финансовые ресурсы и инструменты весьма ограничены, развернется борьба. По мнению Становой, выгоду получат силовики, приверженцы изоляционистской линии. "Для России новый санкционный список Минфина США стал ударом ниже пояса - не только потому, что пострадали важные экономические магнаты и их международные предприятия, но и потому, что у Москвы нет наготове простого ответа", - пишет Маркус Акерет, журналист швейцарской Neue Zürcher Zeitung. Большинство возможных контрсанкций нанесут ущерб самой России, полагает он. Вашингтон частично аргументирует новые санкции "злонамеренными действиями" Москвы во внешней политике, а это российская политика не может признать, что не дает возможности для поиска компромисса, как справедливо заметил российский политолог Владимир Фролов. При этом действия Путина на международной арене особенно хорошо приняты избирателями во время выборов. "Государственная пропаганда провела здесь тонкую работу. Молодые много путешествовавшие россияне, и те, кто ностальгирует по Советскому Союзу, и те, кто придерживается индифферентных политических взглядов, верят, что для Запада речь идет не о тех пунктах, которые были обозначены в качестве основания для санкций: аннексия Крыма, война на востоке Украины, вмешательство в Сирии, отравление двойного агента Скрипаля - Запад, скорее, не хочет признавать Россию как самостоятельного игрока в мировой политике", - поясняет журналист. "То, что западные политики сильно озабочены внешнеполитическим хулиганством Кремля и подрывом политического доверия, вряд ли кто-то воспримет всерьез. Москва цинично противостоит "ценностям", - уверен автор. "С того момента, как Путин, осуществив интервенцию на Украину в 2014 году и захватив Крым, примирился с ценой внешнеполитической агрессии, конфронтация для Москвы является проверенным способом обороны - она маскирует бессилие в этом хитроумном сражении. Это касается и Сирии, где Россия видит себя на стороне победителей", - констатирует журналист. "В понедельник Россия расплатилась на финансовых рынках за свое противостояние с Западом", - пишет журналист The New York Times Мэтт Филипс. "Инвесторы избавлялись от российских акций, бондов и рубля перед лицом новых американских санкций и признаков трещин в отношениях между президентами Трампом и Путиным", - говорится в статье. "Кумулятивный эффект состоит в том, что для российских компаний и потребителей как минимум слегка вырастет стоимость жизни", - продолжает автор. "Хотя на мировой политической арене Путин сумел заново утвердить свою страну в качестве силы, с которой следует считаться, она находится в экономической изоляции и сталкивается с рисками для своего долгосрочного процветания", - говорится в статье. Филлипс замечает: "Разумеется, ничто из этого не несет серьезной угрозы российской экономике или Путину, пока цены на нефть (за последний год выросшие примерно на 25%) остаются относительно высокими". "В воскресенье, после химической атаки в Сирии, повлекшей за собой человеческие жертвы, Трамп подверг редкой критике Путина за то, что последний поддерживает сирийского президента Асада", - пишет автор, цитируя запись Трампа в Twitter. "Казалось бы, один твит - мелочь, но он стал для инвесторов сигналом, что для России риск дальнейших санкций, вероятно, сохраняется", - говорится в статье. "Уже несколько месяцев лидеры американского Конгресса настойчиво призывают Трампа ввести болезненные санкции против России из-за ее вмешательства на Украине, в Сирии, во время выборов 2016 года в США и, в последнем случае, в Великобритании. Разочаровавшись, законодатели стремились действовать в одностороннем порядке. Между тем их усилия угрожают важным союзникам и партнерам США - в первую очередь, Индии", - пишут руководители консалтинговой компании Hills and Co Томас Р.Пикеринг и Атман М.Триведи в статье для Bloomberg View. Посетив Москву на прошлой неделе, министр обороны Индии договорился о том, чтобы ускорить приобретение системы ПВО С-300. Однако "приобретение Индией вооружений может нарушить закон, неохотно подписанный Трампом в августе 2017 года, имеющей целью наказать Россию за вмешательство в президентские выборы 2016 года и другие подрывные действия", - отмечают авторы. "Любая публичная угроза ввести санкции - не говоря уж о ее реализации -серьезно повредит развивающемуся стратегическому партнерству США и Индии", - указывают Пикеринг и Триведи. "Интересы Америки могут пострадать, если вторичные американские санкции, как это ни странно, еще сильнее толкнут Индию в объятия России", - заключают авторы.