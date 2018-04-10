Общий фронт Трамп-Макрон после химической атаки в Сирии

После предполагаемой химической бомбардировки, из-за которой в сирийском городе Дума погибли 48 человек, Франция и США в ответ пригрозили режиму Башара Асада "применением силы", пишет обозреватель Le Figaro Изабель Лассер.

В международной сфере для Макрона это, несомненно, первый истинный тест на убедительность после прихода в Елисейский дворец в мае 2017 года. Если после предыдущих химических атак в Сирии, когда Эммануэлем Макроном в прошлом году была намечена "красная линия", в прошлом месяце уточненная его министром иностранных дел Жан-Ивом Ле Дрианом, еще оставались какие-то сомнения, то на этот раз она была пройдена. По данным гуманитарных организаций, новая химическая бойня в Думе, последнем бастионе повстанцев в Восточной Гуте, привела к гибели 48 человек, говорится в статье.

Париж, Лондон и Вашингтон - три главных действующих лица, выступивших против химатаки лета 2013 года, - после произошедшей в субботу химатаки много раз переговаривались по телефону и высказались за международный ответ "с применением силы", угрожая военными ударами, указывает Лассер. Однако за сирийским режимом стоит Кремль, который тоже тестирует убедительность французской "красной линии" и бросает вызов Дональду Трампу всего через несколько дней после того, как тот выразил свое намерение вывести американские войска из Сирии. Вашингтон и Париж упрекают Москву, "крестную" соглашения о ликвидации сирийского химоружия 2013 года в том, что она не выполнила свои обещания.

"Русские обязались ликвидировать химический арсенал режима. Они этого не сделали", - напоминает один неназванный французский ответственный руководитель, близкий к досье. Позволяя сирийцам укрыть часть их запасов, они, продолжает этот эксперт, "открыли ящик Пандоры". Насколько ему известно, после августа 2013 года отравляющие вещества попали в руки джихадистов "Исламского государства"*.

"Русские помогли снять опасное табу", - утверждает один неназванный дипломат. Он указывает на дело Скрипаля в Лондоне и на убийство с помощью ВИ-газа в феврале 2017 года в Малайзии сводного брата северокорейского диктатора Ким Чен Ына.

Тем не менее, решение о соблюдении или несоблюдении французской "красной линии" в Сирии, с американцами или без них, все же способно застопориться из-за нескольких обстоятельств, считает Лассер. Первое - это "большие трудности", по словам одного источника в министерстве обороны, с "отслеживаемостью атаки", по причине летучести таких боевых отравляющих веществ, как хлор. И это несмотря на тот факт, что Башар Асад четырежды обозначался следователями ООН в качестве главного виновника атак с применением токсичного газа после 2014 года. В понедельник Организация по запрещению химоружия (ОЗХО) начала расследование с целью скорейшего установления фактов.

Второе препятствие - упорное сопротивление русских любым действиям, направленным против сирийского режима. Вчера российские ответственные представители в Совбезе ООН отрицали свою причастность и противостояли угрозам о нанесении удара, которыми размахивали американцы и французы. Глава российской дипломатии Сергей Лавров изобличил "провокации" со стороны повстанцев. Он предупредил, что "опасно" делать выводы без подтвержденной информации, передает обозреватель.

Третье препятствие связано с тем, что с августа 2013 года ситуация с силами, присутствующими в Сирии, усложнилась, после выхода на сцену новых военных игроков, в частности России, Ирана и Турции. Тесное соприкосновение войск, а также отказ российских сил в предоставлении доступа их западным соперникам в зоны, которые они контролируют с помощью своих самолетов и средств ПВО, делает довольно трудной любую операцию, потенциально более амбициозную, нежели политический или дипломатический удар, направленный против сирийского режима. Так, авиаудар Дональда Трампа в апреле 2017 года ничего не изменил в ситуации в Сирии, комментирует Лассер.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.