Черный день на российской бирже, оказавшейся перед лицом новых санкций

Миллиардеры, близкие к российскому президенту, получили беспрецедентный удар. Биржевой индекс упал на 9%, пишет в Le Figaro журналист Эммануэль Гриншпан.

Новая фаза американских санкций против России в понедельник обрушила российскую биржу. Рубль упал на 3,3% по отношению к доллару, а московский фондовый индекс MOEX Russia Index обвалился на 9%: это самое резкое падение с января 2014 года, когда были введены первые международные санкции, связанные с аннексией Крыма, говорится в статье.

Американские штрафные меры наложены на 26 физлиц и 15 российских компаний в контексте быстрого охлаждения отношений между Москвой и западными столицами. Высылка десятков дипломатов с обеих сторон стала следствием отравления бывшего российского шпиона-перебежчика в Великобритании. Недавняя химическая атака в Сирии еще больше отравила обстановку, отмечает журналист.

По подсчетам российского Forbes, в понедельник активы российских миллиардеров, затронутых санкциями США, потеряли 3,3 млрд биржевой стоимости, то есть 10% их совокупной стоимости, оцениваемой в 32,5 млрд долларов, передает Гриншпан.

Главная жертва - Олег Дерипаска, подозреваемый в том, что он сыграл важную роль в российском вмешательстве в американские выборы в 2016 году: 8 из 10 российских компаний, затронутых новыми санкциями, контролируются либо напрямую Олегом Дерипаской, либо через другие компании, указывает автор статьи. Его компания "Русал", признанная в понедельник многими аналитиками "токсичной", отныне балансирует на грани пропасти. Долги металлургической компании доходят до 7,6 млрд долларов.

Другой акционер "Русала", Виктор Вексельберг, тоже потерял около миллиарда долларов, в то время как сенатор Сулейман Керимов, в настоящее время находящийся во Франции под домашним арестом по подозрению в уклонении от уплаты налогов, мог наблюдать, как его состояние сократилось более чем на 900 млн долларов. Другие бизнесмены, настигнутые новыми санкциями, принадлежат к ближнему кругу российского президента, пишет Гриншпан.

Татьяна Становая, глава аналитической компании R.Politik, считает, что "Кремль в первую очередь будет стремиться защитить тех, кто в глазах Путина представляет главные столпы режима, то есть газ, нефть и банки". Но, с другой стороны, защита будет осуществляться по политическому принципу, чтобы показать Западу, что давление сталкивается с сопротивлением. Вокруг вопроса, кто имеет право на защиту государства, поскольку его финансовые ресурсы и инструменты весьма ограничены, развернется борьба. "В конечном счете, от этого получат выгоду силовики, которые придерживаются изоляционистской линии", - сказала Становая.