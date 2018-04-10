Азербайджан - это диктатура, но это не беспокоит Европу

В то время как 11 апреля в ходе президентских выборов Ильхам Алиев должен укрепиться во главе страны, правозащитница Лейла Юнус, одна из главных оппозиционеров режиму Алиева, в интервью французской Liberation рассказывает о постоянном применении пыток в азербайджанских тюрьмах.

"Официально Азербайджан является республикой, однако в реальности это султанат. Президент, наш диктатор, впервые был избран в 2003 году. Сегодня в Азербайджане больше нет независимых НПО, правозащитников, независимых журналистов. В нашем списке политзаключенных 161 человек, в том числе 12 журналистов и блогеров, один поэт и один писатель. Некоторые узники заключены под стражу уже более двадцати лет. В России, которая по сравнению с Азербайджаном гораздо сильнее подвергается критике со стороны представителей Евросоюза, гораздо меньше политзаключенных", - отмечает Юнус.

"Совет Европы, куда входит Азербайджан, не проголосовал ни за одну санкцию против него, хотя называет себя "главной правозащитной организацией континента". Кроме того, Евросоюз готов подписать с нашим диктатором новое экономическое соглашение "Восточное партнерство". В ноябре Ильхам Алиев ради этого приезжал в Брюссель и встречался с Федерикой Могерини, которая заверила, что Евросоюз и Азербайджан поддерживают хорошие отношения. Тем не менее, каждый год в нашей стране люди умирают от пыток", - сказала правозащитница.

"Согласно новому законодательству, одобренному в декабре прошлого года, защищать граждан в суде могут только члены коллегии адвокатов. Однако в коллегии состоят всего 934 адвоката на 10 миллионов жителей! У граждан нет никакой возможности защищать свои права в судах. Адвокаты, которые попытались защищать политзаключенных, потеряли свою работу и преследовались по закону", - поясняет оппозиционерка.

"Азербайджан - диктатура, хотя это и не беспокоит европейские власти. Мы требовали санкций. Безуспешно. На сегодняшний день ситуация в Азербайджане очень опасная, мы близки к обвалу экономики. В результате этого многие работники покидают страну и едут в Россию. Мы обеспокоены усилением мощи мусульманских групп давления, поддержанных Ираном, и опасаемся того, что может разразиться кризис, подобный сирийскому", - утверждает Юнус.

"Санкций нет, поскольку у нас есть газ и нефть, от которых зависит ЕС, желающий стать менее зависимым от российских энергоносителей. Это вопрос геополитики и денег. Алиев сказал, что он выведет из строя все институты гражданского общества в Азербайджане. Они называют нас врагами народа. Сейчас они атакуют нас даже в европейских странах", - сказала собеседница издания.