10 апреля 2018 г. Питер Ивис | The New York Times Перед Facebook все еще стоят вопросы об охвате аудитории российских страниц "Когда глава Facebook Марк Цукерберг должен будет ответить на вопросы Конгресса на этой неделе относительно неправомерного использования его соцсети, у законодателей будет возможность поставить перед ним ряд важных неоднозначных вопросов", - пишет The New York Times. "После слушания в прошлом году Facebook сообщил юридическому комитету Сената, что у страниц в соцсети, связанных с российской организацией, проявившей особую активность во время президентских выборов 2016 года, было около 1,8 млн последователей. Однако один исследователь, специализирующийся на соцсетях, утверждает, что Facebook, как представляется, в значительной степени преуменьшил охват аудитории этих страниц", - говорится в статье. "Джонатан Олбрайт, директор по исследованиям в Центре компьютерной журналистики Тау (Tow Center for Digital Journalism, Колумбийский университет, Нью-Йорк), смог проанализировать данные по последователям шести этих страниц. Только у этих шести был 1,6 млн последователей в августе 2017 года, как показали результаты исследования. Он подсчитал подписчиков каждой страницы",- сообщает издание. Поскольку 120 страниц были связаны с "Агентством интернет-исследований", российской организацией, Олбрайт заявил, что общая численность подписчиков всех страниц, вероятно, значительно превышает 1,8 млн человек. По его мнению, их число может составить не менее 10 млн. Он не смог проанализировать данные всех 120 страниц, потому что Facebook внес изменения в прошлом году, которые не позволили ему и другим людям использовать принадлежащую компании программу анализа данных CrowdTangle, говорится в статье. Аналитики, выражающие сомнения в заявлении о том, что связанные с Россией страницы имели значительный охват аудитории, задавались вопросом, были ли многие из их подписчиков настоящими пользователями Facebook или их значительную часть составляли связанные с Россией пользователи, подписавшиеся на эти страницы только для того, чтобы они выглядели более популярными. Однако по словам лица, ознакомленного с данными Facebook, фальшивые пользователи не были главной причиной роста общего числа подписчиков. "Нам нужно знать гораздо больше информации, - заявил Олбрайт. - Наибольшую обеспокоенность у меня во всем этом вызывает сокрытие информации, которая имеет огромное значение для воссоздания полноты картины". Источник: The New York Times