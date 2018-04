10 апреля 2018 г. Мэтт Филлипс | The New York Times Российские рынки пошатнулись после введения США новых санкций "В понедельник Россия расплатилась на финансовых рынках за свое противостояние с Западом", - пишет журналист The New York Times Мэтт Филипс. "Инвесторы избавлялись от российских акций, бондов и рубля перед лицом новых американских санкций и признаков трещин в отношениях между президентами Трампом и Путиным", - говорится в статье. "Кумулятивный эффект состоит в том, что для российских компаний и потребителей как минимум слегка вырастет стоимость жизни. Для российских рынков это был один из худших дней со времен аннексии Крыма в 2014 году, и это "стремительное отступление" высветило элементарный факт: хотя на мировой политической арене Путин сумел заново утвердить свою страну в качестве силы, с которой следует считаться, она находится в экономической изоляции и сталкивается с рисками для своего долгосрочного процветания", - говорится в статье. Филлипс замечает: "Разумеется, ничто из этого не несет серьезной угрозы российской экономике или Путину, пока цены на нефть (за последний год выросшие примерно на 25%) остаются относительно высокими". В конце марта США присоединились к странам ЕС, чтобы выслать российских дипломатов в ответ на отравление экс-сотрудника российских спецслужб. В пятницу США ввели санкции в отношении 7 богатых россиян и 17 российских госслужащих. "Затем, в воскресенье, после химической атаки, повлекшей за собой человеческие жертвы, Трамп подверг редкой критике Путина за то, что последний поддерживает сирийского президента Асада", - пишет автор, цитируя запись Трампа в Twitter. "Казалось бы, один твит - мелочь, но он стал для инвесторов сигналом, что для России риск дальнейших санкций, вероятно, сохраняется", - говорится в статье. Источник: The New York Times