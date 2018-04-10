Россия без ответа на санкции

С российской точки зрения Запад не дает Москве возможности вести самостоятельную внешнюю политику. Подтверждение этому Россия находит в недавних санкциях, и это усиливает молчание - и потенциальную опасность в Сирии, пишет Маркус Акерет в Neue Zürcher Zeitung.

С вечера пятницы в Москве еще выросло возмущение и непонимание США и Запада в целом. "Для России новый санкционный список Минфина США стал ударом ниже пояса - не только потому, что пострадали важные экономические магнаты и их международные предприятия, но и потому, что у Москвы нет наготове простого ответа, - считает Акерет. - Демонстрация Путиным оружия во время его обращения к нации является в этой связи бесполезной; никакая ракета "Кинжал" не компенсирует экономические потери, которые понесет ловкий промышленный магнат Олег Дерипаска. Большинство возможных контрсанкций нанесут ущерб самой России".

Вашингтон частично аргументирует новые санкции "злонамеренными действиями" Москвы во внешней политике, а это российская политика не может признать, что не дает возможности для поиска компромисса, как справедливо заметил российский политолог Владимир Фролов.

При этом действия Путина на международной арене особенно хорошо приняты избирателями во время выборов. "Государственная пропаганда провела здесь тонкую работу. Молодые много путешествовавшие россияне, и те, кто ностальгирует по Советскому Союзу, и те, кто придерживается индифферентных политических взглядов, верят, что для Запада речь идет не о тех пунктах, которые были обозначены в качестве основания для санкций: аннексия Крыма, война на востоке Украины, вмешательство в Сирии, отравление двойного агента Скрипаля - Запад, скорее, не хочет признавать Россию как самостоятельного игрока в мировой политике", - поясняет журналист.

"Последние санкции являются для Москвы лучшим доказательством ее теории. То, что западные политики сильно озабочены внешнеполитическим хулиганством Кремля и подрывом политического доверия, вряд ли кто-то воспримет всерьез. Москва цинично противостоит "ценностям", - уверен автор.

"Последствиями являются глубокое недоверие и растущее молчание", - сожалеет Акерет.

"С того момента, как Путин, осуществив интервенцию на Украину в 2014 году и захватив Крым, примирился с ценой внешнеполитической агрессии, конфронтация для Москвы является проверенным способом обороны - она маскирует бессилие в этом хитроумном сражении. Это касается и Сирии, где Россия видит себя на стороне победителей", - констатирует журналист.