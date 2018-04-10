Сталкеры Чернобыля

Спустя 32 года после катастрофы в Чернобыле запретная зона вокруг атомной электростанции становится все более популярной не только среди туристов. Привлекает она и так называемых сталкеров - группы молодых украинцев, белорусов и русских, которые нелегально проникают на эту территорию. В месте со страшной историей они чувствуют особую энергию - для них это идеальная площадка для игр на выживание, повествует журналистка немецкого издания Der Spiegel Инес Хилшер.

Около сотни сталкеров перемещаются сейчас регулярно по району в радиусе 30 км вокруг четвертого энергоблока, говорится в статье.

В городе-призраке Припяти, расположенном в нескольких километрах от АЭС, за годы почти все было разрушено вандалами и разворовано. Однако оставшаяся мебель и предметы еще могут рассказать о людях, которые здесь некогда жили, - и представляют для сталкеров идеальную площадку для игр, повествует издание.

Фотограф Пьерпаоло Миттика поучаствовал в походе трех сталкеров. Они преодолели 60 км по лесу, передвигаясь чаще всего ночью, чтобы избежать контроля полиции. Температуры опускались до минус 5 градусов, всегда была опасность встретить волков, кабанов или медведей. Однако именно такие острые ощущения привлекают многих сталкеров.

В Припяти они занимают квартиры, украшают их, исследуют покинутые жилища и здания, читают старые советские газеты и книги. Вечером они устраивают вечеринки на крышах и наблюдают заход солнца над Чернобыльской АЭС.

По словам Миттики, большинство сталкеров не боятся облучения. Самая большая опасность заключается во внутреннем заражении путем вдыхания радиоактивных частиц, однако сталкеры не носят защитных масок и пьют загрязненную воду.

Многие ищут здесь приключений, адреналина, они хотят чувствовать себя последними выжившими на планете.

"Это фантастический и дикий мир с уникальным ландшафтом", - говорит Джимми, один из сталкеров.

Фотограф Миттика посещал Чернобыль уже более 20 раз. "Даже если он считается мертвым местом, жизнь там продолжается", - говорит фотограф.