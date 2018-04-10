Находящийся под санкциями США россиянин отказывается уходить с поста главы мирового шахматного спорта

Эксцентричный глава Международной шахматной федерации (ФИДЕ) не покинет свой пост, невзирая на призывы коллег. По их словам, введенные против него американские санкции отрезали организацию от финансирования, пишет Daily Telegraph.

Мультимиллионер Кирсан Илюмжинов, соратник Владимира Путина, на счету которого и визиты к диктаторам, и заявления, что однажды его похитили инопланетяне, сообщил изданию, что не уйдет в отставку. Он будет добиваться переизбрания на выборах в октябре, передает корреспондент Алек Лун.

"Я в норме, физически здоров, я чувствую в себе силы. Моя цель состоит в том, чтобы миллиард людей играли в шахматы, поэтому я буду выдвигаться на пост президента ФИДЕ", - сказал Илюмжинов.

В воскресенье президентский совет ФИДЕ сообщил, что комиссия по этике рассмотрит вопрос о "распространении лживых и клеветнических заявлений" Илюмжиновым и что он должен уйти в отставку немедленно.

"Совет сообщил, что UBS закроет счета ФИДЕ 30 апреля, а другие банки отказываются принимать шахматную федерацию в качестве клиента, пока ее президент находится под санкциями США", - информирует издание.

"Илюмжинов заявил, что пропустил заседание ФИДЕ из-за стандартной медицинской процедуры", - говорится в статье. Илюмжинов утверждает, что организация не испытывала "никаких проблем с финансированием или отсутствием спонсоров" при проведении таких мероприятий, как чемпионат мира между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным, который он посетить не смог.

"С 2014 года я совершил более ста международных поездок, посетил десятки стран и участвовал во множестве мероприятий. Поэтому, я думаю, заявление о том, что я мешаю ФИДЕ, безосновательно. Напротив, я пропагандирую развитие шахмат", - заявил Илюмжинов.