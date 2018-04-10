Польская траншея

На протяжении восьми лет авиакатастрофа под Смоленском вызывает споры в политике и в обществе, пишет журналистка австрийского издания Wiener Zeitung Мартина Шарновска.

Во вторник в Варшаве официально открывается памятник в память о погибших в авиакатастрофе под российским городом Смоленском, в результате которой погиб президент Польши Лех Качиньский и еще 95 человек. Делегация из высокопоставленных политиков, военных и других представителей государства направлялась на поминальные мероприятия в Катыни. Название этого маленького населенного пункта является в Польше символом преступлений советской власти во время Второй мировой войны, отмечает журналистка.

"Однако за восемь лет и Смоленск стал символом - в частности, символом траншеи, которая пролегла между польской политикой и обществом", - пишет Шарновска. Национально-консервативная партия "Право и справедливость" (PiS) сделала из авиакатастрофы миф. Председатель партии Ярослав Качиньский, потерявший в катастрофе брата-близнеца, постоянно подвергал сомнению официальную версию несчастного случая. Стали курсировать теории заговора: якобы на борту самолета была бомба, в теракте участвовали русские, а польское правительство помогло скрыть криминальные махинации. При этом назначенная PiS новая экспертная комиссия не смогла представить доказательства покушения, говорится в статье.

В то, что это был теракт, верит лишь малая часть польского населения, в основном сторонники PiS. "Однако Смоленск стал символом разрыва между теми, кто во всех действиях извне видит посягательство на национальную гордость поляков и ценности Польши, и теми, кто высказывается за открытую страну и открытое общество", - уверена журналистка, ведь именно понятия "гордость" и "ценности" перегружают многие польские дебаты, будь то дискуссии вокруг беженцев или спор с Еврокомиссией, которая начала проверку соблюдения принципов правого государства в Польше.

В том, что эта траншея в обществе не сокращается, виноваты снова политики из PiS. И здесь примером является та же катастрофа под Смоленском и отношение к ней. Городское правительство Варшавы, в котором преобладает бывшая правительственная партия "Гражданская платформа" (PO), не хотело согласовывать размещение нового памятника на площади маршала Пилсудского в центре города, тем более, что на площади уже есть один памятник - могила неизвестного солдата. Однако министры из PiS добились согласования.

Депутаты из PO уже объявили об отказе присутствовать на торжественном открытии памятника. По их мнению, он не способствует формированию единства. Так же, вероятно, думают и многие жители Варшавы, пишет журналистка.