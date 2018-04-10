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10 апреля 2018 г.
10 апреля 2018 г.

Аарон Блейк | The Washington Post

Новый отпор Трампа Владимиру Путину не имеет прецедентов

"Прошло больше месяца с тех пор, как на территории Британии была совершена атака с применением нервно-паралитического вещества на бывшего российского шпиона, но президент Трамп до сих пор не подтвердил свое согласие с жесткой линией его администрации против России. Этот эпизод олицетворяет подход "хорошего и плохого полицейского" к России, когда его администрация ожесточается, но Трамп, как представляется, в основном занят налаживанием отношений с Владимиром Путиным", - пишет обозреватель The Washington Post Аарон Блейк.

"Сейчас это изменилось решительным и беспрецедентным образом - по крайней мере, на одни выходные", - отмечает он.

В воскресенье Трамп заявил, что Путин "несет ответственность за поддержку" "животного" в лице сирийского президента Башара Асада после очередной атаки с применением химоружия на сирийский народ. Трамп добавил, что за это придется "заплатить большую цену", напоминает автор.

Что примечательно, Трамп не просто назвал Путина "несущим ответственность" за Асада и его жестокости, но также заявил, что с места, где произошла атака с применением химоружия, должно быть снято оцепление - решение, на которое Путин, союзник Асада, как представляется, может оказать какое-то влияние. "Это создает беспрецедентную ситуацию, в которой Трамп призывает Путина сделать что-то, причем российский президент оказывается в таком положении, в котором он должен либо выполнить пожелание Трампа, либо нет", - говорится в статье.

"Мы увидим, было ли это лишь единичной акцией или признаком того, что Трамп на самом деле отказался от своего очевидно далекого от жизни желания подружиться с Путиным", - заключает автор.

Источник: The Washington Post


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