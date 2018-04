10 апреля 2018 г. Синтия Бакли, Ральф Клем, Джерод Фокс и Эрик Херрон | The Washington Post Война на Украине приносит больше разрушений, чем известно вам "Сегодня война в Донбассе - один из худших в мире гуманитарных кризисов, часто происходят атаки обеих сторон на территории Донецкой и Луганской областей", - пишут в своей статье в The Washington Post американские исследователи Синтия Бакли, Ральф Клем, Джерод Фокс и Эрик Херрон. "И в наших исследованиях документально подтверждено, что, поскольку (...) больницы и медицинские объекты [Донбасса] уничтожаются - возможно, их даже делают мишенями - его граждан лишают базовых услуг здравоохранения; это напоминает сходный, хотя и более масштабный кризис в Сирии", - сообщают они. "Воюющие стороны часто атакуют больницы. Правозащитные организации и Совет Безопасности ООН осуждают такие атаки в Сирии как нарушения международного права. Атаки на больницы Украины замечает меньше наблюдателей, хотя с 2014 по 2016 год ВОЗ задокументировала 33 такие атаки", - говорится в статье. Авторы описывают свою методику: "В рамках более масштабного исследования мы составили список 247 зарегистрированных больниц и клиник в Донбассе. Затем мы изучили доклады ООН, расследования НКО, сообщения центральной прессы на Украине и в России, а также в донецких и луганских газетах, выискивая свидетельства об ущербе для инфраструктуры здравоохранения с 2014 по 2017 год. Мы провели геолокализацию всех конкретных сообщений об ущербе, вычеркивая дубликаты", - говорится в статье. "Сделав поправку на множественные удары, мы обнаружили, что 82 медицинских объекта - треть всех находящихся в Донбассе - сообщали об ущербе. То есть их намного больше, чем цифра, о которой сообщила ВОЗ", - пишут авторы, подчеркивая, что речь идет исключительно о повреждениях зданий, а не о потерях среди медперсонала и уничтоженных медицинских автомобилях. Намеренно ли уничтожались объекты здравоохранения? - задаются вопросом авторы. Они сообщают, что в Донбассе применяются "обычная артиллерия, тяжелые минометы и реактивные системы типа печально известного "Града". По их мнению, из таких вооружений с закрытых позиций невозможно целиться в конкретные здания. "Некоторые медицинские объекты, возможно, были атакованы с применением вооружений с прямой наводкой и меньшей дальностью: танков, противотанковых ракет или реактивных гранат. Изучив как рассказы очевидцев, так и следы от разрывов на фотографиях разрушенных объектов здравоохранения, мы обнаруживаем, что повреждения похожи на те, которых мы ожидали бы от обстрела артиллерийскими снарядами или ракетами", - пишут авторы. "В докладах, заслуживающих доверия, задокументировано, что обе стороны размещали войска в больницах или вели стрельбу из больниц, размывая границы между комбатантами и гражданским населением", - говорится в статье. Авторы сообщают: их предварительный анализ наводит на мысль, что объекты здравоохранения не были мишенями. "Как представляется, урон, нанесенный им, был побочным, по ним наносили удары обе стороны", - пишут авторы, добавляя, что для выводов об ответственности нужны подробные данные и изощренные методы. Источник: The Washington Post