Часть вины лежит и на Западе

Решение о высылке российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля" было принято стремительно, однако применение химического оружия в Восточной Гуте остается без политических последствий. Почему? - задается вопросом в Die Zeit один из основателей сирийско-германской гражданской инициативы Adopt a Revolution, берлинский политолог Элиас Перабо.

"Врачи и правозащитники (...) пытаются распространить фото- и видеодоказательства применения химического оружия: кадры, на которых видно, как были убиты целые семьи, безжизненные тела, мертвые дети с пеной у рта. Добровольцы помогают посреди всего этого хаоса хоронить мертвых и обеспечить помощь пострадавшим. Несмотря на продолжающиеся авиаудары, которые наносят русские и сирийских режим, активисты-правозащитники рискуют своими жизнями, продолжая снимать и фотографировать, собирая доказательства. Они уже несколько лет безуспешно взывают к западному сообществу: пора предпринять что-то хотя бы против применения оружия массового уничтожения", - пишет автор статьи.

"Если после отравления бывшего двойного агента Западу даже не потребовалось убедительных доказательств, чтобы тут же ввести против России политические санкции, в случае с Сирией для штрафных мер недостаточно и прямых доказательств, полученных независимыми экспертными комиссиями. Незамеченным остался доклад ООН и Организации по запрету химического оружия, в котором вина на применение газа зарин и гибель более 80 человек в Хан-Шейхуне возлагалась на сирийский режим".

"Запад позволяет творить зло как преступникам, так и их сообщникам, покрывающим на международной арене их преступления. Речь идет в первую очередь о России, которая не только годами противодействует расследованию чудовищных преступлений в Сирии, но и остановила при помощи вето проведение расследования ООН и ОЗХО после того, как стало понятно, что Москве могут не понравиться его результаты", - говорится в статье.

У Запада и, в частности, у Германии есть возможности отреагировать на происходящее, не втягиваясь в военные операции: "Германия могла бы, например, заморозить сотрудничество с Россией по строительству "Северного потока-2" - по крайней мере, до тех пор, пока Москва не заявит о своей готовности (...) положить конец военным преступлениям в их самых чудовищных проявлениях", - предлагает автор.

"Не делая никаких шагов, чтобы наказать преступников в Сирии, и не повышая давление на тех, кто эти преступления покрывает, Запад берет на себя часть вины за каждый случай применения химического оружия. Сирийский режим - и не только он - хорошо понял позицию Запада: бояться применять химическое оружие не стоит", - резюмирует Перабо.