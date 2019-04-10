Почему у самых эффектных мужчин самые маленькие яички

"Возможно, яички мужчин, которые носят длинные волосы и бороды, меньше, чем у тех, кто никак не может отрастить приличную растительность на лице, говорится в новом исследовании. Было установлено, что в вопросе размера гениталий перед людьми и более сотни других приматов встает эволюционная дилемма", - сообщает Daily Mail.

"Группа ученых из Университета Западной Австралии, проводившая исследование, утверждает, что мужчина "может либо иметь богатое украшение, либо большое достоинство, но трудно иметь и то, и другое", - пишет издание.

Оказалось, что эволюционно животные могут расходовать свою энергию либо на привлечение самок с помощью внушительной гривы и бороды, либо на отращивание более крупных гонад.

"Это означает, что волосатые самцы человека - мужчины с густой бородой и длинными волосами, вероятно, имеют меньшие яички, чем их собратья с менее густой волосяной растительностью, - пишет Daily Mail. - Для остального мира приматов это соотношение выражается, например, либо в виде ярких ягодиц бабуина, либо в неяркой внешности и больших яичках более простых видов приматов".

Приматолог и соавтор исследования, доктор Сирил Грютер из Университета Западной Австралии, отмечает, что размер яичек существенно варьируется и связан с внешним видом самца.

"Некоторые виды [приматов] обладают яркими украшениями, такими как бороды, гривы, накидки и наросты на щеках, а также различные оттенки морд и шерсти, - сказал он. - Другие довольно непримечательные и выглядят скорее как середнячки".

"В исследовании были изучены размеры яичек более чем 100 видов приматов, и было обнаружено, что они значительно различаются от вида к виду. У животных с самыми маленькими яичками гонады размером с перчинку, в то время как самые большие были сопоставимы с теннисным мячиком. Исследователи поясняют, что самцы с не слишком большими половыми органами направляют всю свою энергию на привлечение партнерш с помощью бороды и длинных волос, и не остается ничего, что могло бы быть инвестировано в гениталии", - пишет газета.

По мнению исследователей, попытка иметь и то, и другое требует слишком много энергии.

Доктор Грютер указывает, что все самцы стремятся к одному и тому же - породить потомство. "Но не все могут иметь то, что хотят, - отмечает доктор Грютер. - Так как же они добиваются успеха? Кроме того, чтобы просто сражаться с соперниками, они могут обладать так называемыми "знаками статуса" - эффектными украшениями, которые помогают им контролировать доступ к женщинам, устрашая других самцов. И если самцы не могут держать остальных вдали от своих самок, они могут выиграть, производя много спермы, которая затопит сперму их соперников".