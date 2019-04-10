Как Россия сеет смятение в американских дебатах на тему вакцинации

"В последние недели чиновники сферы общественного здравоохранения и законодатели штатов предпринимают усилия для противодействия новым случаям кори в Соединенных Штатах. К 4 апреля Центры США по контролю и профилактике заболеваемости уже сообщили о 465 случаях кори, что превышает общий показатель за весь 2018 год. Корь вызывает тревогу и сама по себе. Помимо дискомфорта, который она причиняет, в 25% случаев люди, заболевшие корью, госпитализируются. Но одна упускаемая из виду деталь добавляет в имеющуюся угрозу еще один слой. В Соединенных Штатах у темы кори есть удивительный стимулятор: российские тролли и боты", - пишет журнал Foreign Policy.

"Существование российской кампании дезинформации, которая может заставить американцев медлить с вакцинацией своих детей, указывает на кое-что важное в информационной войне Кремля с Соединенными Штатами. Целью Москвы никогда не было содействие республиканцам или демократам. Вместо этого она гонится за гораздо большей наградой: обострением недоверия американцев друг к другу и, в свою очередь, подрывом их доверия к обществу и правительству США", - отмечает автор публикации Кэтрин Кирк.

"Недавнее исследование Дэвида Бронятовски, профессора Университета Джорджа Вашингтона, и его соавторов показало, что тысячи российских аккаунтов, использующихся для распространения дезинформации, ухватились за тему анти-вакцинации. После изучения почти 2 млн твитов, зарегистрированных в период между 2014 и 2017 годами, исследователи обнаружили, что российские тролль-аккаунты значительно чаще пишут о вакцинации, чем обычные пользователи Twitter. Они обратились к теме вакцин как к проблеме, вызывающей раскол, чтобы усилить социальную рознь, подорвать доверие к учреждениям общественного здравоохранения и усугубить страх и раскол в Соединенных Штатах", - отмечается в статье.

Издание приводит три примера таких твитов:

"#вакцины - это выбор родителей. Выбор цвета маленького гроба #VaccinateUS".

"Знали ли вы, что существует секретная правительственная база данных #детей, пострадавших от вакцинации? #VaccinateUS".

"Вы все еще лечите своих детишек листьями Нет? И почему вы не вакцинируете их? Это лекарство! #VaccinateUS".

"Исследование показало, что, создавая иллюзию массовых дебатов, в которых содержится контент как за, так и против вакцинации, Россия получила возможность лучше нащупать страхи и разногласия среди американцев и использовать их", - указывает автор, добавляя, что это не первый случай, когда российская информационная война сосредотачивается на здравоохранении США. "Одна из самых успешных советских дезинформационных кампаний под кодовым названием "Операция Инфекция" (Operation Infektion) была направлена на содействие распространению ложного нарратива о том, что вирус ВИЧ был создан правительством США в Форт Детрике, штат Мэриленд, прицельно против чернокожих и геев в Соединенных Штатах Штаты и за рубежом", - сообщается в статье. В итоге в 1992 году 15% американцев согласились с тем, что "определенно" или "вероятно", что ВИЧ был "преднамеренно создан в правительственной лаборатории". Эффект был особенно сильным среди одной из ключевых целей Советов: афроамериканцев. Исследование, проведенное в 2005 году Rand Corp. и Университетом штата Орегон, показало, что более 25% опрошенных афроамериканцев считают ВИЧ продуктом государственной лаборатории.

"Пока что, если говорить о применении вакцины против кори, усилия России по дезинформации, связанной с вакцинами, приносят неоднозначные результаты. (...) С 2005 года уровень вакцинации против кори, эпидемического паротита и краснухи остается стабильным и составляет около 91,5% для детей в возрасте 3 лет и младше. (...) Тем не менее, паника по поводу движения противников вакцинации и его потенциального влияния на общественное здоровье сохраняется. Российская дезинформационная деятельность, в рамках которой предпринимались попытки усилить и интенсифицировать дебаты между активистами "за" и активистами "против" вакцинации, внесла свой вклад в иллюзию роста движения против вакцинации, а также посеяла недоверие среди американцев. Хотя эта информационная операция, возможно, не изменила показатели вакцинации в США, она успешно выявила два критические слабых места - неравенство и недоверие к системе общественного здравоохранения", - отмечает издание.

Журнал указывает и на другую тему, которой собираются воспользоваться российские тролли - внешняя политика страны и Сирия в частности. Согласно опубликованному Университетом Клемсона в сотрудничестве с FiveThirtyEight массиву данных из 3 млн твитов российских троллей, слово "Сирия" встречалось почти в 19 тыс. из них. "Предварительный анализ показал, что российские тролль-аккаунты часто ориентировались на аудиторию по обе стороны политического спектра, чтобы критиковать участие США в Сирии. Нередко один и тот же аккаут обращался то к правой, то к левой аудитории. Хотя конкретные сообщения, используемые для вовлечения разных аудиторий, были разными, общий российский нарратив, по-видимому, упирает на некомпетентность и неправомерность действий США. Сообщения четко соответствуют внешнеполитической цели России - ограничению вовлеченности США в Сирии. (...) Успех российских троллей в тайной работе с американцами всех политических убеждений по этому вопросу демонстрирует явную уязвимость США для иностранного влияния", - пишет Foreign Policy.

"Несмотря на доказательства того, что кампании, связанные с вопросами вакцинации и Сирии, были нацелены как на республиканцев, так и на демократов, американцы по-прежнему считают, что усилия России по дезинформации в подавляющем большинстве являются партийно ориентированными", - говорится в статье. Журнал поясняет это тем, что российские информационные операции во время президентских выборов 2016 года в США были нацелены на поддержку президентства Дональда Трампа. Но "хотя суммарный эффект был однозначно в пользу Трампа, однако, это было в гораздо меньшей степени связано с российской симпатией к Республиканской партии, чем с убеждением российских политиков в том, что, учитывая список кандидатов, победа Трампа будет наилучшим образом соответствовать их интересам".

"По мере приближения выборов 2020 года подход России может снова измениться. Действительно, некоторые из ранних пропагандистских усилий Кремля способствовали кандидатуре конгрессмена Тулси Габбард, что, вероятно, связано с убеждением, что она поддерживает сохранение режима Башара Асада в Сирии. Учитывая расхождение Габбард с большинством демократов по ключевым вопросам социальной и внешней политики, поддержка Россией ее кандидатуры походит на ее поддержку Трампа в 2016 году как сеющего распри аутсайдера", - предполагает Кэтрин Кирк.

"Россия не заинтересована в финальном исходе двупартийных сражений в США. Она заинтересована в выявлении, нацеливании на и усилении любых уязвимостей Соединенных Штатов. Попытки использовать вакцинацию как сеющую распри проблему демонстрируют, насколько хорошо российские информационные операции могут, взяв любую проблему, определить, как они могут вовлечь или разделить американцев и манипулировать дискурсом в социальных сетях для содействия российским целям. Россия продолжает использовать разрозненную сеть людей и технологических инструментов, чтобы заставить американцев выступать друг против друга, своих политических лидеров, своих демократических институтов и даже фундаментальных инноваций в области общественного здравоохранения".

"Только устраняя свои социальные противоречия, Соединенные Штаты могут выработать долгосрочную устойчивость против махинаций российской информационной войны", - резюмирует автор публикации.