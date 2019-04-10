"Это еще не победа, но уже почти, мы близко!"- передает немецкое издание Frankfurter Rundschau слова освобожденного из-под домашнего ареста режиссера Кирилла Серебренникова.

"Некоторые эксперты предполагают, что освобождение из-под домашнего ареста - это результат усилий влиятельных покровителей международно известного режиссера-авангардиста, - отмечает журналист Штефан Шолль. - "В Кремле Серебренникова, среди прочих, поддерживает Владислав Сурков", - сказал в разговоре с изданием адвокат Марк Фейгин. Говорят, что Сурков, советник Путина и функционер повстанческих республик на востоке Украины, поддерживает дружественные отношения с Серебренниковым с тех пор, как тот поставил на сцене роман Суркова". По слова Фейгина, Серебренникова поддерживает и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Это в любом случае положительный сигнал, - считает правозащитник Сергей Давидис. - Но он, очевидно, в меньшей степени обусловлен юридическими причинами. С юридической точки зрения, домашний арест Серебренникова был лишним с самого начала". Давидис также предполагает, что уголовный процесс против режиссера и текущая ситуация стали результатом конфликта внутри государственной элиты", - передает издание.

"Ранее темой работ режиссера неоднократно становился гомосексуализм, который критикует Русская православная церковь, а также воинственный квасной патриотизм государственных СМИ. Это, вероятно, рассердило, в первую очередь, министра культуры Владимира Мединского, - указывает Шолль. - Многочисленные представители московской интеллигенции предполагают, что Серебренникова хотят осудить в рамках показательного процесса, чтобы запугать в России всех критиков".

По данным защиты, судом будет назначена новая финансовая экспертиза. "К тюремному заключению Серебренникова, вероятно, больше не приговорят", - считает адвокат Фейгин.