Аналитические центры под прицелом российской спецслужбы

"Несколько аналитических центров стали целью кибератак. Некоторые обстоятельства указывают на то, что за ними снова стоит московская военная спецслужба ГРУ", - пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.

На электронный почтовый ящик эксперта по России Штефана Майстера, который работал в Немецком обществе внешней политики (DGAP), внезапно перестали приходить сообщения, повествует журналистка Клаудиа фон Зальцен. "Все было крайне очевидно, кто-то, вероятно, взломал мою почту и перенаправил письма", - говорит Майстер. Кроме того, с его аккаунта рассылались сообщения с вредоносным содержимым другим людям, передает издание.

"Как выяснилось позднее, эта акция, вероятно, была частью более крупной атаки, направленной на аналитические центры Европы. Кроме DGAP от нее пострадали расположенный в Берлине Институт Аспена, а также Германский фонд Маршалла. По данным американского концерна Microsoft, обнародовавшего в феврале информацию о кибератаке, с сентября по декабрь прошлого года атакам подверглись в целом 104 аккаунта, которые принадлежали аналитическим центрам Германии, Франции, Польши, Бельгии, Румынии и Сербии. Речь в основном шла о так называемом целевом фишинге, при котором хакеры работают с электронными письмами или сайтами, создающими впечатление настоящих, но служащих для привлечения получателей сообщений на сайт с вредоносным ПО или получения их учетных данных", - поясняет издание.

"По оценке Microsoft, большинство этих атак были осуществлены хакерской группой, которую внутри компании называют Strontium и которая более известка как APT28 или Fancy Bear. Западные спецслужбы предполагают, что за этой группой стоит российская военная спецслужба ГРУ", - говорится в статье.

"Несмотря на общественное внимание, обвинения и санкции, российские спецслужбы регулярно остаются активными в кибершпионаже", - цитирует фон Зальцен анализ эстонской внешней разведки.

В Федеральном управлении по информационной безопасности Германии (BSI) в ответ на запрос издания подчеркнули, что "в Германии за последние годы "организации из сферы политики, такие, как фонды, НПО или партии," становились целью атак "хакерских групп, управляемых государством, как, например, APT28". "APT28 на протяжении нескольких лет собирает информацию из сферы политики, которую можно использовать в стратегических и тактических целях", - передает издание.

Институт Аспена видит в недавних атаках тревожный сигнал. "Партии, аналитические центры и политические фонды являются ядром сильной демократии. Принимая во внимание выборы в Европарламент, все ответственные лица должны "оставаться крайне бдительными", говорится в заявлении института. Эстонская разведка недавно предупреждала, что Кремль с высокой степенью вероятности попытается повлиять на европейские выборы".

"В лице Института Аспена и Германского фонда Маршалла от кибератаки пострадали организации, работа которых сфокусирована на трансатлантических отношениях. Штефан Майстер, в свою очередь, (...) считается одним из ведущих экспертов по России в Германии, - указывает Der Tagesspiegel. - Под прицел хакеров, предполагает Майстер, попадают те, кто привлекает к себе внимание и критически высказывается о политике Кремля. "Кроме того, речь, очевидно, идет о том, чтобы вселить неуверенность в пострадавших и дискредитировать их".