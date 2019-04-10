Киберсобаки на служебном задании

Обычные собаки-ищейки ищут взрывчатку или наркотики. Но у нового "спецподразделения" четвероногих более тонкая работа: они вынюхивают флеш-карты, мобильные телефоны и жесткие диски, пишет журналист немецкого издания Die Zeit Виктор Карпински.

"Пять лет назад мы задействовали в служебном задании в Бразилии первую собаку Южной Америки, "специализирующуюся" на поиске мобильных телефонов", - рассказывает Андре Брендлер, директор кинологической школы K-9 Detection Dog School Germany. Операция, по его словам, оказалась успешной, и за ней последовали новые. Затем Брендлер получил заказ на обучение других собак поиску мобильных телефонов, карт памяти, жестких дисков и флешек", - повествует издание.

Сегодня в мире имеется лишь несколько школ, занимающихся обучением "киберсобак", однако интерес к таким животным растет, так как ноутбуки, смартфоны и карты памяти являются сегодня важными доказательствами в уголовных процессах.

"Собаки верны, умны и имеют исключительно чувствительное обоняние, которое пока превосходит все электронные поисковые устройства, - отмечает Карпински. - Собаки, имеющие около 220 млн. обонятельных клеток, относятся к макросматикам, группе млекопитающих, отличающихся очень развитым обонянием. У собак в 10 раз больше обонятельных клеток, чем у человека, который относится к микросматикам".

Кинолог Брендлер в своей школе обучает в основном немецких, бельгийских и голландских овчарок. Киберсобак учат улавливать запах содержащегося в пластике размягчителя и цветных металлов в электронных платах. Эти вещества имеют специфический запах, поясняет издание. Если собака обнаруживает необходимый объект, она терпеливо садится рядом с ним. Обучить животное такому поведению - одна из основных задач, ведь собаки не должны раскусить хрупкие карты памяти и флешки от избытка эмоций.

Несмотря на то, что цифровые носители информации имеют значительно более слабый запах в сравнении с наркотиками, поисковая операция длится обычно максимум 30 минут. По словам Брендлера, в день ищейка может выполнить 4-5 таких заданий.

Хотя потребность в собаках, отыскивающих наркотики или взрывчатку сегодня гораздо выше, заданий, в которых можно использовать "киберсобак", тоже достаточно. "Так, в 2015 году лабрадор Беар в США нашел жесткие диски с порнографическими материалами. Единственный в Германии "киберпес" Артус обнаружил в щели кресла важный носитель информации по делу об изнасиловании", - говорится в статье.

"Сегодня никто больше не использует папки для хранения данных", - говорит Брендлер. Вместо этого все документы хранятся на картах памяти и флешках, которые тяжело найти во время обычного обыска. Собаки же, наоборот, умеют находить спрятанные носители информации.

"Иногда в фирму Брендлера обращаются и частные клиенты, которые потеряли свои накопители дома или на работе. Правда, такая операция стоит около 1 тыс. евро в день", - пишет Die Zeit.