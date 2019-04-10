Бутерброд с маслом из насекомых на завтрак

"Оно обладает нейтральным вкусом, долго хранится, хорошо переносит высокие температуры. Но, в первую очередь, оно дешевое. Будь то печенье, косметика или моющие средства - по оценке WWF, каждый второй продукт в супермаркете содержит пальмовое масло", - пишет немецкое издание Die Zeit.

Однако, отмечает журналистка Катрин Бургер, производство пальмового масла приводит к отрицательным последствиям в Индонезии и Малайзии: чтобы освободить место под плантации, выкорчевываются джунгли, в результате чего тигры и орангутаны лишаются среды обитания, фермеры - своих угодий, а выжигание лесов загрязняет воздух.

При этом заменить пальмовое масло на, например, рапсовое или подсолнечное не так просто: масличные пальмы, дающие 3-4 тонны масла с гектара, являются самыми урожайными растениями, в то время как рапс и подсолнухи дают только 0,7 тонн масла. К тому же, плантации масличных пальм требуют меньше удобрений и пестицидов, говорится в статье.

В связи с этим исследователи по всему миру ищут возможные альтернативы пальмовому маслу, пишет издание.

Так, одним из вариантов является производство масла из макроводорослей. "Бурая водоросль Macrocystis Pyrifera вырастает до 45 м в длину, причем растет она крайне быстро - до 30 см за полдня. (...) Когда водоросли вырастают, их собирают и высушивают. Из сушеных водорослей получают масло", - поясняет автор статьи. "Масла из водорослей можно применять в разных областях: они могут применяться в качестве биотоплива, использоваться в продуктах вроде "Нутеллы" и маргарина, в кормах, а также в чистящих средствах и косметике".

Проблему в выращивании макроводорослей представляют собой паразиты: в частности, старые водоросли становятся легкой добычей гнилостных бактерий. В связи с этим для оптимизации процесса выращивания водорослей калифорнийскими учеными разрабатываются сегодня подводные роботы и дроны.

Перспективными являются и микроводоросли, продолжает издание. Например, зеленая водоросль Chloroidium sp. UTEX 3007. "Эта водоросль производит пальмитиновую кислоту, один из главных компонентов пальмового масла. На микроводросли возлагаются надежды в связи с тем, что они размножаются еще быстрее, чем макроводоросли: за 24 часа они увеличивают свою массу вдвое. (...) Для роста зеленым водорослям необходим только свет, углекислый газ и различные минеральные вещества в форме удобрений", - указывает журналистка.

Правда, отмечает издание, производство масла из водорослей пока является относительно дорогим. Много энергии требует прежде всего освещение резервуаров, в которых растут водоросли и в которых они лучше защищены от загрязнений.

"Команда исследователей под руководством химика Криса Чака из Батского университета сфокусировала свое внимание на дрожжах Metschnikowia pulcherrima. Они обычно населяют различные фрукты, например, виноград и вишни, а также цветы. Дрожжи также могут расти на отходах, например, на дереве или биомусоре", что делает их выращивание более экологичным. К тому же дрожжи выдерживают температуры от 12 до 30 градусов, а также различные уровни pH.

Альтернативой пальмовому маслу могут стать и производимые бактериями биотензиды. "Так, исследователи немецкого химического предприятия Evonik обнаружили расщепляющие сахар бактерии, которые производят так называемые рамнолипиды. Эти вещества относятся к тензидам и могут заменить пальмовое масло в чистящих средствах и косметических продуктах. (...) То есть бактерии производят не масло, а сразу желаемый продукт, в данном случае моющие вещества". "Рамнолипиды - это экологически чистая альтернатива химическим тензидам, так как у них низкий уровень экотоксичности", - передает издание слова эколога Сары Йоханн из Рейнско-Вестфальского технического университета в Ахене.

В Индонезии, где люди на собственном опыте знают об экологических и общественных проблемах, связанных с производством пальмового масла, исследователи предлагают другую альтернативу: производство масла из личинок жуков Zophobas morio семейства чернотелок. Фабрика, производящая такое масло, дает 150 тонн масла на гектар в год. В случае с пальмовым маслом речь идет только о максимум 4 тоннах, говорится в статье.

Масло из личинок жуков может выступить заменой пальмовому маслу в продуктах питания. "Масло из личинок жуков содержит много железа и может использоваться в качестве своего рода полезной биодобавки в бедных регионах. В личинках содержится 20% жира, остальные 80% - это белок, который можно использовать в кормах и таким образом упростить финансирование производства". Продукты из личинок жуков в форме масла или маргарина уже можно приобрести в Индонезии и в интернет-магазинах, передает Die Zeit.