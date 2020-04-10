Французский дом моды Louis Vuitton хочет выпускать защитные маски вместо сумок

"После запуска производства водно-спиртового геля для оснащения больниц международный холдинг LVMH только что объявил, что являющийся его частью дом моды Louis Vuitton намерен мобилизовать некоторые из своих кожевенных мастерских для изготовления до 100 тыс. защитных масок в неделю", - пишет Le Figaro.

"(...) Французский дом моды мобилизовал 400 мастеров из 4,5 тыс., обычно работающих в его мастерских. Приученные к изготовлению сумок и мелкой кожаной галантереи мастерские на этот раз переоборудовали свои производственные цепочки для изготовления тканевых масок, которые можно носить по четыре часа подряд и стирать до пяти раз", - отмечает автор статьи.

"Маски будут бесплатно распространяться в домах престарелых и среди тружеников второго эшелона (независимых медсестер, работников супермаркетов, службы доставки и т. д.) в тех городах, где расположены мастерские. Louis Vuitton надеется быстро получить разрешение от служб здравоохранения на изготовление хирургических масок, которые можно будет раздавать медперсоналу", - говорится в публикации.

"В среду, 8 апреля, генеральный директор Louis Vuitton Майкл Берк отправился на производственную площадку в Сент-Флоранс в департаменте Вандея, чтобы встретиться с мобилизованными добровольцами и проконтролировать начало работы", - указывает LeFigaro. "Следующим этапом станет использование наших мастерских для изготовления комбинезонов для больниц", - пояснил он перед микрофоном телеканала France 3, а затем добавил, что первая продукция появится уже на следующей неделе".