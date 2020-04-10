В домах престарелых идет "вторая битва" против коронавируса

"(...) По словам премьер-министра Эдуара Филиппа, после больниц "вторая битва" с коронавирусом разворачивается в домах престарелых. И "чтобы победить, нужно мобилизовать все средства". Каждый день число жертв увеличивается: начиная с 1 марта в домах престарелых и медико-социальных учреждениях было зарегистрировано более 3200 смертей, связанных с COVID-19. Трагедия происходит за закрытыми дверями, например, в пансионате Ла-Ривьера в Мужене, в Приморских Альпах, где в течение нескольких дней погибли по меньшей мере 34 жильца. В регионах, наиболее пострадавших от эпидемии, таких как Гранд-Эст или Иль-де-Франс, персонал чувствует себя беспомощным. "У меня есть коллеги, которые оказываются в ситуациях сильного стресса, иногда они сталкиваются с десятью смертельными случаями в день", - говорит Гаэль Дюрель, президент Национальной ассоциации врачей-координаторов домов престарелых и медико-социальных служб", - пишет Le Figaro.

"(...) До сих пор государственная стратегия состояла в том, чтобы тестировать только первые три подозреваемых случая коронавируса в одном и том же доме престарелых, - говорится в статье. - Что касается профессионалов, объясняет Аннабель Векес, директор Национальной федерации ассоциаций директоров учреждений и служб для пожилых людей (Fnadepa), то "как правило, те, у кого есть симптомы, тестируются (и больные отправляются в отпуск по болезни). Однако мы не проверяем своих коллег, если у них нет симптомов. Потому что нам не хватает тестов и рабочих рук".

"Пожилые люди, особенно уязвимые для коронавируса, вскоре вынуждены были соблюдать все более строгие меры. Запрет на посещение, завершение совместной деятельности... В конце марта министр зравоохранения Оливье Веран даже порекомендовал "изоляцию" жильцов в своих комнатах, - передают авторы статьи. - После некоторой задержки в отдельных заведениях "можно сказать, что эти карантинные меры осуществлены", отмечает Гаэль Дюрель. - Лотереи, коллективный прием пищи, игры в белот - с этим покончено. Но предписание министра было довольно твердым", - добавляет он, уточняя, что Национальный консультативный комитет по этике рекомендует временный карантин, который оставляет возможность, пусть и ограниченную, для передвижения".

"Не являются ли такие предписания слишком строгими для некоторых заведений, особенно тех, где не выявлено случаев COVID-19? Мнения разделились, но многие профессионалы предостерегают от "синдрома прекращения лечения" и отсутствия контроля за хроническими патологиями, которые могут обостриться с новой силой, если карантинные меры окажутся длительными. По мнению врача-координатора, существуют решения: "В доме престарелых в Бретани, который я часто посещаю, аниматор организует, например, лотерею в коридоре с микрофоном: жильцы играют сидя за дверью". В некоторых домах престарелых удалось создать в своем здании зоны COVID-19, чтобы cгруппировать там больных, а остальным позволить передвигаться. Но не все учреждения имеют такую возможность", - указывает издание.

"Другой фронт - это отсутствие защитного снаряжения. Смерть 48-летней медсестры в доме престарелых в Мюлузе, когда она работала без всякой защиты, вызвала негодование ее коллег. (...) Нехватка масок и респираторов - не единственная проблема. В настоящее время очень не хватает комбинезонов. "Некоторые вынуждены пользоваться учебными пособиями, как изготовить их из мешков для мусора!" - возмущается Гаэль Дюрель. "Эта тема вызывает большую обеспокоенность", - говорит директор Fnadepa. - Комбинезоны, шляпы, очки... Вся эта защитная одежда необходима при работе с больными COVID-19".

"(...) Закрыть двери на две недели довольно сложно, поскольку держать в изоляции людей со значительной потерей автономии в течение нескольких недель - это настоящий вызов", - напоминает Аннабель Векес. Так, в последнее время кинезитерапевтов мы привлекаем только в экстренных случаях. Мы можем обойтись без них в течение нескольких дней, но наш персонал не в состоянии заменить их в течение нескольких недель".

"В доме престарелых в Лорен, в департаменте Атлантическая Луара, на данный момент не хватает персонала, но графики были реорганизованы так, чтобы лучше позаботиться о своих 67 жильцах: "Поскольку они сидят взаперти, мы больше разговариваем с ними, чаще сопровождаем их в саду. Мы пользуемся такой возможностью, чтобы побаловать их".