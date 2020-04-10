В разгар эпидемии наука затаила дыхание

"За некоторыми исключениями, многие научные программы и приборы по всему миру приостановлены или работают на минимальных оборотах. Календарь на ближайшие несколько лет, вероятно, будет перевернут с ног на голову", - пишет швейцарская газета LeTemps.

"Прозвучала почти хорошая новость. Европейское космическое агентство (ЕКА) объявило 2 апреля, что оно готово к следующему маневру миссии "Бепи-Коломбо". 10 апреля европейско-японский зонд должен пролететь над Землей на пути к Меркурию. Воспользовавшись гравитационным притяжением нашей планеты, которое создает эффект невесомости, зонд замедлится и изменит свой курс, а затем наберет скорость и начнет продвижение к центральным областям Солнечной системы. Во всяком случае, так будет, если все пройдет без происшествий, что гарантируют инженеры Европейского центра управления космическими полётами , базирующегося в Дармштадте (Германия), поскольку они в течение двух недель отправляют на корабль ежедневные инструкции", - говорится в статье.

"(...) В нормальное время такая информация, скорее всего, осталась бы незамеченной. Но в контексте нынешней пандемии это приносит реальное облегчение: несколькими днями ранее, 24 марта, после обнаружения случая заражения коронавирусом руководство EКA приказало сократить количество сотрудников, присутствующих на рабочем месте в Европейском центре управления космическими полетами, и решило, прежде чем позднее снять это ограничение, остановить инструменты для исследовательских работ на четырех своих космических миссиях, в том числе на космическом зонде для изучения Солнца Solar Orbiter, который был запущен в феврале", - сообщает автор статьи Ваэ Тер Минасян.

"Науке не удалось избежать осложнений, связанных с карантином. Исследователи, как и другие граждане, вынуждены были соблюдать правила дистанцирования, отказаться от бунзеновских горелок и органических культур, чтобы перейти на работу из дома. Конечно, не все лаборатории опустели. В частности, потому, что некоторые из них вложили средства в борьбу с коронавирусом. Так обстоит дело с Федеральной политехнической школой Лозанны (EPFL), которая после запрета доступа в кампус для своих 11 тыс. студентов и 4 тыс. сотрудников 16 марта в конечном итоге разрешила некоторым из своих исследовательских групп вернуться в офис. "Максимум несколько сотен человек", - говорит Андреас Мортенсен, заместитель руководителя по исследованиям в EPFL. - К тому же многие из них технические специалисты, ответственные за обслуживание машин, или охранники".

"(...) Приход коронавируса чаще всего приводил к приостановке или к замедлению лабораторной деятельности, создавая совершенно небывалые ситуации в некоторых научных дисциплинах, таких как физика и химия. По ту сторону Атлантического океана все 17 государственных лабораторий в сети Министерства энергетики США перешли на режим удаленной связи, что, по данным журнала Nature, могло остановить несколько крупных и дорогостоящих экспериментов. Брукхейвенская национальная лаборатория, специализирующаяся на ядерной физике, Ливерморская национальная лаборатория им. Лоуренса, которая разрабатывает за счет министерства обороны самый мощный лазер на планете NIF, а также все другие всемирно известные учреждения Соединенных Штатов перевели большую часть своих сотрудников на дистанционную работу, ограничив и даже запретив доступ посетителей на свои объекты", - отмечает журналист.

"Пострадало также американское космическое агентство NASA. 19 марта оно объявило о переходе всех своих центров "на уровень 3" карантина, что подразумевает сокращение деятельности по основным операциям. Непосредственные последствия этого решения: "Производство сверхтяжелой ракеты-носителя SLS и капсулы Orion было приостановлено, что может поставить под сомнение спорную американскую программу Artemis по отправке экипажа на лунную поверхность в 2024 году", указывает Фрэнсис Рокар из Французского национального центра космических исследований.

"(...) Европейская организация по ядерным исследованиям CERN предложила большинству физиков остаться дома, - говорится в публикации. - Поскольку большой андронный коллайдер в настоящее время находится в запланированной фазе остановки, эта мера на данный момент оказывает лишь ограниченное влияние на исследовательскую работу. "Тем более что в области физики элементарных частиц многие сотрудники, прикрепленные к каждому проекту, в течение длительного времени могут использовать для связи системы видеоконференций", - напоминает Андреас Хокер, физик в CERN и помощник руководителя "ATLAS, эксперимента, который объединяет 3000 исследователей из 240 институтов по всему миру".

"(...) Европейский интерферометр Virgo мог продержаться дольше. Это впечатляющее оборудование длиной в 3 км представляет собой детектор гравитационных волн, создаваемых слиянием черных дыр или нейтронных звезд, который способен работать в течение двух недель в режиме дистанционного управления. Но из-за того, что детектор установлен вблизи города Пиза в Италии, истерзанной SARS-CoV-2, ему тоже, в конце концов, пришлось сдаться, так как персонал из-за карантина становился все менее доступным, и руководство опасалось того, что в случае аварии невозможно будет осуществить необходимый ремонт", - поясняет автор статьи.

"(...) Полярные и океанологические науки также испытывают серьезные сбои. Первые не столько из-за антарктических баз, где поисковые работы были завершены с февраля, когда кончается южное лето, сколько из-за невозможности добраться до Гренландии и Шпицбергена из-за ограничений доступа к этим территориям в связи с решениями правительств Дании и Норвегии. Во Французском полярном институте им. Поля-Эмиля Виктора (IPEV) исследователи также обеспокоены последствиями нынешнего кризиса для набора зимовщиков на 2020-2021 годы, который требует проведения психологических опросов лицом к лицу", - указывает Le Temps.