"Огненная ярость" Трампа или ракеты Кима: кого мир должен бояться больше?

Угрозы, которыми обмениваются в последнее время Северная Корея и США, становятся все более серьезными и конкретными. После того как президент США Дональд Трамп косвенно пригрозил нанести военный удар, Пхеньян заявил о том, что обдумывает возможность ракетного удара по американскому острову Гуам, пишет Focus.

"В вербальном плане противостояние накалилось добела: Трамп с его "огнем и яростью" против Ким Чен Ына и его обещаниями "тотальной войны".

"В распоряжении как президента США, так и северокорейского диктатора находится военный и ядерный потенциал устрашения", - замечает автор публикации Аня Виллнер. "Кроме того, обоих отличает непредсказуемость - что выглядит особенно опасным как раз с учетом наличия у того и у другого ядерного оружия. Так перед кем мир должен трепетать сильнее?" - задается вопросом автор.

"Дональд Трамп уже демонстрировал, что склонен в запале принимать решения, в том числе и военные. Так, весной этого года, к удивлению мировой общественности, он отдал приказ нанести авиаудар по базе в Сирии. Незадолго до этого по миру разлетелись кадры детей, подвергшихся газовой атаке - предположительно устроенной сирийской армией. Вполне вероятно, Трамп отреагировал эмоционально. (...) Аналогичная реакция в случае с Северной Кореей имела бы гораздо более серьезные последствия", - говорится в статье.

"Опасения вызывает и тот факт, что Трамп не слишком прислушивается к рекомендациям экспертов, имея при этом весьма скудные представления о горячих точках, полыхающих сегодня в мире. Так, в ходе беседы с главой КНР Си Цзиньпином он, по слухам, точно не знал, где конкретно была атакована цель - в Сирии или Ираке", - сообщает журналистка.

Правда, отмечает Виллнер, несмотря на непредсказуемость его внешнеполитического курса, нынешнего президента США в его политике в отношении Пхеньяна мало что отличает от его предшественников, разве что более воинственная риторика. "При этом он постоянно предлагает режиму Ким Чен Ына возможность сесть за стол переговоров".

Что касается северокорейского диктатора, то он "оказался под внутриполитическим давлением в связи со своими угрозами в адрес США. Он действует в рамках традиций, принятых в клане Кимов и с удвоенной энергией реализует северокорейскую ядерную программу. Трудно себе представить, чтобы он отказался от своей жесткой позиции или даже от ядерной программы и не потерял лицо внутри страны", пишет автор.

Ким, как и его предшественники, отдает себе отчет в том, что "война с США стала бы самоубийством для режима".

По словам эксперта по Северной Корее из Свободного университета Берлина Эрика Баллхауса, военный конфликт "скорее маловероятен", поскольку в случае открытого конфликта у Пхеньяна не будет шансов перед военной мощью американцев. Большинство экспертов исходят из того, что Ким не может быть заинтересован в разгроме США как врага - скорее, для Пхеньяна речь идет о сохранении собственного режима. Это является причиной того, что Ким так отчаянно делает ставки на свою ядерную программу и агрессивно реагирует на любое предложение свернуть ее.

"Остается только надеяться, что Трамп прислушается к своим внешнеполитическим советникам в том, что касается Северной Кореи", - отмечает автор статьи.

Так, глава Госдепа США Тиллерсон заявил в среду о том, что речи о "непосредственной угрозе" для острова Гуам не идет. Комментируя вербальные выпады Трампа, он отметил, что президент воспользовался языком, "понятным Ким Чен Ыну". Тем самым, поясняет журналистка, Тиллерсон дал понять, что слова Трампа следует трактовать не как воинственную угрозу, а как предупреждение для Пхеньяна, что не стоит слишком сильно злить США.