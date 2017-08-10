Игра закончена, и Северная Корея победила

Президент США "Дональд Трамп может ныть сколько угодно, но мы теперь живем в мире, в котором власть США менее актуальна, чем когда-либо", пишет Foreign Policy.

Газета The Washington Post сообщила накануне, что Северная Корея обладает большим запасом компактных ядерных боеголовок, чтобы вооружить свои ракеты, в том числе межконтинентальные баллистические ракеты, способные нанести удар по Соединенным Штатам. "Иначе говоря, игра кончена", - утверждает автор статьи Джеффри Льюис.

Статья, на которую ссылается автор, содержит две оценки. Одна из них, датируемая 28 июля, состоит в следующем: разведывательное сообщество полагает, что "Северная Корея произвела ядерное вооружение, которое может доставляться баллистическими ракетами", в том числе межконтинентальными. Другая оценка, опубликованная ранее в июле, предполагает, что у Северной Кореи 60 единиц ядерного оружия, что превышает предыдущие оценки, опубликованные в СМИ. "Соедините это вместе, и станет ясно, что возможности для ядерного разоружения Северной Кореи, дипломатическим или силовым путем, закрыты", - утверждает автор.

Большой вопрос состоит в том, что делать дальше. "Некоторые из моих коллег все еще думают, что Соединенные Штаты смогут уговорить Северную Корею отказаться от своих ядерных и ракетных программ или хотя бы заморозить их. Я не уверен в этом", - продолжает Льюис. Впрочем, есть только один способ проверить, возможно ли это - поговорить с северокорейцами, считает он.

Другие возможности ужасающи. Эффективной военной возможности не существует. У Северной Кореи неопределенное количество ракет с ядерными боеголовками, возможно, 60, в том числе такие, которые могут достигнуть Соединенных Штатов. "Неужели вы думаете, что американскими ударами можно одолеть их все? Что ни одна из них не выживет и не долетит до Сеула, Токио или Нью-Йорка? Или что американские ПРО сработают лучше, чем предполагалось их разработчиками, и перехватят все ракеты, нацеленные на США, а не большую их часть? Вы хотите жить с этой мыслью?" - пишет автор.

"В один прекрасный день мы, возможно, одолеем большую часть ракет. Мы сохраним большую часть городов, таких как Сеул и Нью-Йорк, но потеряем несколько, скажем, Токио. Два из трех - это неплохо, не правда ли?" - мрачно иронизирует автор.

"Я шучу - но не совсем. Добро пожаловать в новый мир. И не говорите, что я вас не предупреждал", - заключает он.