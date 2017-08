10 августа 2017 г. Сара Лейн | Financial Times Российские корпоративные рейдеры опаснее, чем санкции Российская экономика несколько лет выживает в условиях санкций и напряженных отношений с Западом, хотя они и нанесли ущерб инвестклимату, пишет в своей статье в Financial Times Сара Лейн, научный сотрудник Royal United Services Institute (Великобритания). "Однако более масштабный ущерб нанесла старая проблема отечественной экономики, которая, похоже, возникла вновь, - reiderstvo", - продолжает автор. "Несколько заметных и длительных судебных дел демонстрируют, что все еще распространены давление на бизнес и откровенные тактики рейдерства, такие, как приватизация и захват государства (захват государства - оказание влияния со стороны фирм на создание и формулировку правил, норм, законов, отвечающих интересам данных фирм, посредством незаконных крупных платежей представителям официальных властей. - Прим. ред.), банкротство, а также продолжительные атаки, осуществляемые миноритарными акционерами", - говорится в статье. "Превосходный пример приватизации и захвата государства - национализация нефтяной компании "Башнефть", напоминающая дело ЮКОСа, в результате которого Михаил Ходорковский был заключен в тюрьму, а приобретенная им нефтегазовая компания переведена под контроль государства", - говорится в статье. Автор приводит другой пример: "Spirits International (SPI) более 10 лет борется за права на торговые марки Stolichnaya и Moskovskaya в ходе судебных тяжб в полудюжине юрисдикций. Вот запоминающееся сходство с делом ЮКОСа: только нидерландские суды необычным образом почтили аргумент России, а все остальные заметили политические мотивы, характерные для reiderstvo". Упоминается также об иске бывших мажоритарных акционеров компании "Павловскгранит" к Сбербанку (тяжба продолжается, но в 2011 году Сбербанк выиграл несколько судебных процессов) и о том, что "миноритарные акционеры "Тольяттиазота" подозреваются в многолетнем сотрудничестве с одним крупным миноритарным акционером при попытке поглотить компанию". "У западных инвесторов есть причины для осторожности. Широко признано, что давление часто исходит от государственных властей", - пишет автор. Исследовательница рекомендует: "Чтобы доверие к российскому бизнес-климату повысилось, омбудсмену по делам бизнеса следует дать полномочия для более активных вмешательств в подлинные случаи reiderstvo, а власти должны укрепить законодательство для защиты бизнеса от коррумпированных официальных лиц и враждебных конкурентов". Источник: Financial Times