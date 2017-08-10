18 лет Путина у власти: "пути назад нет"

В 1999 году никто не верил, что мало кому известный глава ФСБ, назначенный Ельциным премьером, останется у кормила власти надолго. "Россия еще не знала, что отдалась хозяину", - комментирует французская Le Figaro, посвящающая несколько публикаций 18-й годовщине правления Путина. По мнению обозревателей, сегодня Путин "оказался в ловушке гигантских полномочий, которые он сконцентрировал в своих руках". "Наше будущее - в путинском бессмертии", - иронизируют эксперты.

"Путин, человек действия, агрессивный и брутальный, во главе колосса на глиняных ногах" - так озаглавлен первый материал во французской газете Le Figaro.

Когда 9 августа 1999 года было объявлено, что Владимир Путин, глава ФСБ, стал премьер-министром, никто не верил, что он останется на этом посту надолго, пишет журналистка Лора Мандевиль, вспоминая о последовавших вскоре взрывах жилых домов в Москве и Волгодонске, жесткой риторике Путина, пообещавшего "мочить в сортире" чеченских террористов, и взлетевшей на этом фоне его популярности. "С этого момента досрочная передача власти от Ельцина к нему, которая была организована 31 декабря 1999 года, не вызвала ни малейших протестов ни у народа, ни у элит, - продолжает журналистка. - (...) Россия еще не знала, что отдалась хозяину. И 18 годами позже он будет все там же".

"Травмированный концом СССР и резким падением Берлинской стены, (...) он хотел, прежде всего, избежать паралича власти, - говорится в статье. - Поэтому все его действия были мотивированы желанием восстановить сильную центральную власть. В тот момент народ аплодировал, устав от хаоса. Но под прикрытием объявленной диктатуры закона Путин выбрал логику систематического контроля".

Путин "поставил у власти свой клан из Санкт-Петербурга", говорится в статье. "Предполагаемое наведение порядка скрывало за собой, на самом деле, новый этап организованного разграбления, но на этот раз под контролем чекистов".

"Постепенно логика контроля начала выходить за пределы границ, где новый царь захотел утвердить российское господство", - повествует Мандевиль. "Подлинный переломный момент совершился в 2007 году с Мюнхенской речью Путина", - уверен Марк Галеотти, исследователь в Институте международных отношений в Праге. "В глубине души Путин всегда хотел одну и ту же вещь: сильную Россию, которая внушает уважение за своими пределами, - добавил эксперт. - Но изменилось его восприятие препятствий. В то время как в начале он был сконцентрирован на внутренней анархии, в конце концов он сосредоточился на Западе, когда понял, что тот никогда не примет новую Ялту. С тех пор он прекратил всяческое сотрудничество, видя в Западе ключевую угрозу для российской стабильности".

За несколько месяцев до президентских выборов 2018 года гарантированная победа Путина вовсе не значит, что его положение не шатко, пишет автор. "Сосредоточенная в его руках, российская власть продолжает основываться на пирамиде коррупции и остается накачанной углеводородами", - отмечает журналистка. Многие наблюдатели убеждены, что Путин хотел бы оставить свой пост, но "оказался в ловушке гигантских полномочий, которые он сконцентрировал в своих руках".

"Владимир Путин уже 18 лет стоит во главе России" - констатирует журналистка Le Figaro Фанни Лоран. Хотя итог его деятельности вызывает смешанные чувства, он намерен выставить свою кандидатуру на президентских выборах в марте будущего года, чтобы продолжить свой армрестлинг с Западом, пишет автор статьи.

В хаотичной обстановке конца правления Ельцина бывший советский агент воплощал стабильность и возвращение к порядку. Политико-финансовый класс был единодушен в его отношении: это "человек действия, который четко знает, что хорошо для России".

После эфемерного сближения с Бушем-младшим на фоне терактов 11 сентября российский президент стал отдаляться от Запада. После интервенции США в Ирак он перестал видеть в Америке образец для подражания. В глазах Путина России следует снизить влияние Запада. Ее цель - восстановить паритет, превалировавший в эпоху холодной войны между США и СССР, полагает Лоран.

"Украинский кризис (...) знаменует истинный разрыв между Россией и Западом, - считает автор статьи. - Сегодня украинский вопрос остается нерешенным и по-прежнему является главным яблоком раздора между Западом (...) и Россией".

Сирийский конфликт добавляет напряженности в отношениях между двумя блоками. Задачи Америки и России полностью противоположны, отмечает журналистка.

Сегодня две супердержавы находятся на пороге новой холодной войны, несмотря на приход к власти Дональда Трампа, сторонника американо-российского сближения. Недавно Конгресс усилил торговые санкции против России. В ответ Путин объявил о резком сокращении персонала диппредставительств США в России, начиная с 1 сентября 2017 года. The Washington Post расценила это как "значительную эскалацию" в назревающем конфликте, которому предались обе столицы, передает Лоран.

О том, "как Путин собирается царствовать дальше после 18 лет пребывания у власти", размышляет журналист Le Figaro Эммануэль Гриншпан.

Путь был намечен в 2012 году, и никто не ждет от Владимира Путина смены политической ориентации, говорится в статье. Выставление напоказ мускулов в прошлый уикенд развеяло слухи о его болезни или усталости от власти. Визит в Абхазию в 9-ю годовщину молниеносной победы над Грузией должен был усилить аспект, сделавший Путина столь популярным. Это облик "собирателя русских земель", указывает журналист.

Владимир Путин еще не выставил свою кандидатуру на выборах, но никто не сомневается в его желании стать президентом до 2024 года. Тогда ему будет 72 года. Как прогнозирует консервативный обозреватель Петр Акопов, "теоретически его руководство страной может длиться и 30, и 35 лет. И что, в стране наступит страшный застой? Конечно, нет. Чем сильнее и опытнее будет Путин, тем легче ему будет ускорять развитие страны". "Будет ли Путин меняться в дальнейшем? Нет, он просто будет становиться все более и более уверенным в том, чем он занимается. Не имеет значения, кем он будет после 2024 года, то есть когда перестанет носить титул президента страны (...) - понятно, что Путин останется реальным руководителем государства", - продолжает Акопов.

Какие-то приоритетные направления будущего мандата просочились в СМИ в начале лета. Путин говорил о судебной реформе, о построении "цифровой экономики" и о "программе развития больших городов". Политолог Александр Морозов видит в судебной реформе единственную "политическую реформу, которую, возможно, будет реализовывать Путин", по-прежнему смотря на это скептически, так как в течение последнего десятилетия он наблюдал "полное слияние силовиков и суда". "Цифровая экономика" должна привлечь молодежный электорат, но из-за лавины ограничений, цензуры и контроля над интернетом она рискует свести этот проект к "потребностям ВПК и поддержке геополитических амбиций", сокрушается политолог.

Критически настроен и политолог Александр Гольц, усматривающий в демонстрации мускулов признак "нежелания искать что-то новое". "Наше будущее - в путинском бессмертии", - иронизирует эксперт.

Во внешней политике существует консенсус по поводу "инерционного сценария". "Пути назад не существует - Путин не может вернуть Крым", - считает Андрей Колесников, эксперт Московского центра Карнеги. "Отношения с Западом останутся более или менее напряженными. Они могут стать менее натянутыми, чем сейчас, но никогда не вернутся на уровень 2012-2014 годов".