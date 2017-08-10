Санкции Путина, которые стимулировали российское сельское хозяйство

"Когда исключительная жатва 2016 года возвела Россию в ранг первого экспортера зерновых в мире, стало очевидным, что Кремль выиграл этот раунд в санкционной войне", - пишет во французской газете Le Figaro Эммануэль Гриншпан.

"С момента введения международных санкций в начале лета 2014 года агрикультура и животноводство - единственные отрасли экономики, которые переживают непрерывный рост, - говорится в статье. - Санкции не ответственны напрямую за этот впечатляющий скачок. Беспрецедентный подъем произошел благодаря протекционистским мерам (или "контрсанкциям"), введенным 1 августа 2014 года по приказу Владимира Путина".

"Однако отрасль остается хрупкой по причине высокой стоимости кредитов (ставка рефинансирования составляет 9%) и нестабильной макроэкономической среды, которая рискует привести к обвалу национального производства, как только рубль утвердится или будут ослаблены протекционистские меры", - поясняет журналист.

Во многих случаях, пишет издание, одни страны-импортеры были заменены на другие. "Молочные продукты поступают из Белоруссии, Индии, Сербии, Уругвая и даже Швейцарии. Между тем в этой отрасли самостоятельность России снижается". Анна Вовк, эксперт Торгово-промышленной палаты Москвы, считает, что "успех программ замещения импорта очень скромный".

Как следствие, отмечает автор, цены увеличиваются, а качество снижается. "Российские СМИ обличали использование суррогата, такого как пальмовое масло, в многочисленных молочных продуктах с целью снижения себестоимости, - сообщает Гриншпан. - Но это не мешает росту кассового чека в период между 2013 годом и сегодняшним днем: на 35% на мясо птицы, на 46% на овощи, на 50% на сыры и на 60% на фрукты, согласно Росстату. Патриотизм предъявляет большой счет".