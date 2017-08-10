Российская экономика в неважном состоянии

"Рост возвращается, уровень потребления восстанавливается, промышленное производство переживает подъем - макроэкономические показатели рисуют Россию на правильном пути, - пишет Эммануэль Гриншпан во французской газете Le Figaro. - Согласно подсчетам министерства экономики, рост достиг 1,7 % в первом полугодии 2017 года, после двух лет спада".

"Однако эта мантра, самодовольно транслируемая государственным телевидением, не соответствует ощущениям россиян, - говорится в статье. - Это "фоновый шум" для Валерия Мальцева, москвича, которому все труднее сводить концы с концами. Бывший полицейский, он получает недостаточную пенсию, чтобы выжить, и теперь работает шофером такси". "Мой уровень жизни не прекращает ухудшаться, в то время как я вкалываю по 12 часов в день", - передает автор слова Мальцева.

Пессимизм Мальцева и его жены Лидии разделяют 45% россиян, которые, в отличие от 27% оптимистов, думают, что "худшее впереди", пишет журналист, ссылаясь на опрос, проведенный в июле официальным центром изучения общественного мнения - ВЦИОМ.

Объяснение этого разрыва между макроэкономическими показателями и настроением россиян есть у экономиста Игоря Николаева, профессора Высшей школы экономики. "Часть пособий от государства в доходах населения увеличивается, - отметил эксперт. - Люди все больше и больше зависимы от государства и все меньше и меньше - от своей собственной деятельности. Вот почему мы наблюдаем это отставание относительно динамики ВВП".

"Поскольку никакая масштабная реформа и никакой политический разворот не виднеются на горизонте, можно ожидать, что в российских домохозяйствах "голос холодильника" продолжит перекрывать звук телевизора в течение предстоящих месяцев или даже лет", - заключает Гриншпан.