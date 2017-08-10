Путин, человек действия, агрессивный и брутальный, во главе колосса на глиняных ногах

Когда 9 августа 1999 года было объявлено, что Владимир Путин, глава ФСБ, стал премьер-министром, никто в тот момент не верил, что он останется на этом посту надолго, пишет Лора Мандевиль во французской газете Le Figaro. "Неизвестный! Неопытный, кричали эксперты", - вспоминает автор.

После взрывов в сентябре 1999 года жилых домов в Москве и Волгодонске Кремль обвинил "чеченских террористов", и Владимир Путин пообещал их мочить "даже в сортире", говорится далее. "Был дан старт вторжению в Чечню. Происхождение терактов так и не будет доказано, но популярность Путина взлетела до небес", - отмечает издание. "С этого момента досрочная передача власти от Ельцина к нему, которая была организована 31 декабря 1999 года, не вызвала ни малейших протестов ни у народа, ни у элит, - продолжает журналистка. - Олигархи думали, что Путин будет их человеком. Как они ошибались! Россия еще не знала, что отдалась хозяину. И 18 годами позже он будет все там же".

"Травмированный концом СССР и резким падением Берлинской стены, которое он наблюдал вживую в Дрездене, будучи офицером КГБ, обращенным в бегство, он хотел, прежде всего, избежать паралича власти, который он пережил, - рассказывает автор. - Поэтому все его действия были мотивированы желанием восстановить сильную центральную власть. В тот момент народ аплодировал, устав от хаоса. Но под прикрытием объявленной диктатуры закона Путин выбрал логику систематического контроля".

"Вовсе не действуя как посредник, он поставил у власти свой клан из Санкт-Петербурга, - говорится в статье. - Предполагаемое наведение порядка скрывало за собой, на самом деле, новый этап организованного разграбления, но на этот раз под контролем чекистов".

"Постепенно логика контроля начала выходить за пределы границ, где новый царь захотел утвердить российское господство", - повествует Мандевиль. "Подлинный переломный момент совершился в 2007 году с Мюнхенской речью Путина", - приводит автор мнение Марка Галеотти, исследователя в Институте международных отношений в Праге. "В глубине души Путин всегда хотел одну и ту же вещь: сильную Россию, которая внушает уважение за своими пределами, - добавил эксперт. - Но изменилось его восприятие препятствий. В то время как в начале он был сконцентрирован на внутренней анархии, в конце концов он сосредоточился на Западе, когда понял, что тот никогда не примет новую Ялту (имеется в виду раздел мира на сферы влияния, как на Ялтинской конференции 1945 года. - Прим. ред.). С тех пор он прекратил всяческое сотрудничество, видя в Западе ключевую угрозу для российской стабильности".

За несколько месяцев до российских президентских выборов 2018 года гарантированная победа Путина вовсе не значит, что его положение не шатко, пишет автор со ссылкой на экспертов. "Сосредоточенная в его руках, российская власть продолжает основываться на пирамиде коррупции и остается накачанной углеводородами, - отмечает журналистка. - Элиты покидают страну. Большое недовольство охватывает молодежь, которая заполоняет улицы". Многие наблюдатели, среди которых Галеотти, убеждены, что Путин хотел бы оставить свой пост, но "оказался в ловушке гигантских полномочий, которые он сконцентрировал в своих руках". "Он не знает, как уйти", - приводит издание слова бывшего нефтяника-миллиардера Михаила Ходорковского.