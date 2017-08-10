Непредсказуемость Трампа и Ким Чен Ына может привести к войне

В течение нескольких дней Трамп и Ким Чен Ын угрожали друг другу на расстоянии, ведя словесную войну с неизвестным исходом. В центре этого кризиса стоит ядерное оружие Северной Кореи. Эксперт по американской политике, преподаватель истории Корентен Селлен комментирует происходящее в интервью журналисту Le Figaro Вианней Пассо.

"Ярость Трампа, выражающая его отвращение к Северной Корее, следует связывать с распространенным в американских элитах ощущением, что они одурачены Северной Кореей. С конца 2002 года администрация Буша-младшего обнаружила, что Северная Корея тайно продолжала свою военную ядерную программу, несмотря на рамочное соглашение 1994 года. И переговоры с участием шести стран - с Россией и Китаем - в 2004-2005 годах привели к новому обещанию конца северокорейской ядерной военной программы, незамедлительно нарушенному первым северокорейским ядерным испытанием (2006 год). Период правления Обамы (2009-2017 годы) был отмечен бесконечным числом возобновляемых переговоров и ужесточением санкций, при этом Северная Корея ничуть не замедлила свои разработки как в ядерной, так и в баллистической сфере", - полагает Селлен.

"Огонь и ярость", обещанные Трампом, возникли сразу после раскрытия газетой The Washington Post тревожного доклада американской военной разведки, согласно которому Северная Корея могла иметь около 60 ядерных боеголовок и достигла технологической возможности сделать их миниатюрными, с целью размещения на межконтинентальных ракетах", - поясняет эксперт.

"Все же нужно сохранять благоразумие. С одной стороны, лучший американский специалист по Северной Корее Зигфрид Хекер - из числа тех, кому руководители Пхеньяна признались в 2010 году в том, что они занимаются обогащением урана - оценивает северокорейский арсенал как куда менее значительный - около 30 боеголовок. С другой стороны, успешный запуск межконтинентальной ракеты в июле отнюдь не означает технического совершенства, достигнутого Северной Кореей в плане устойчивости встроенной ядерной боеголовки, особенно в момент вхождения в атмосферу. Наконец, не стоит забывать о том, что в распоряжении США находится система противоракетной обороны, и хотя ее испытания завершились не совсем удачно (два успешных испытания из последних пяти), все же система продемонстрировала продвижение вперед на пути к достижению полного перехвата", - комментирует Селлен.

"До чего может дойти эта эскалация? Война между Северной Кореей и США реальна?" - спросил журналист.

"Если рассуждать логически, то напрашивается отрицательный ответ. Северная Корея Ким Чен Ына за три года ускорила разработку своей ядерной и баллистической программы, чтобы укрепить свои позиции перед лицом угрозы военной интервенции со стороны США. Следовательно, у нее нет никакого интереса отказываться от всех достигнутых успехов ради войны, которая может привести к разрушению режима и даже страны. Что касается США, то поражаемость южнокорейского союзника при ответных ударах Северной Кореи, как и угроза втягивания Китая, также должны воспрещать военную интервенцию в Северную Корею. Тем не менее, крайне непредсказуемый характер двух действующих руководителей - Ким Чен Ына и Трампа - таков, что данная гипотеза не может быть безоговорочно отброшена", - ответил собеседник издания.

"Трамп может рассчитывать на растущее ощущение тревоги со стороны населения США перед лицом ядерной угрозы Северной Кореи "в пределах досягаемости Тихого океана" (9 августа 65% американцев, опрошенных Politico/Morning Consult, оценили Северную Корею как врага, по сравнению с показателями в 52% в феврале). Эффект объединения вокруг флага всегда приносит краткосрочную выгоду президенту в случае конфликта, что может стать ценным для Трампа, чей рейтинг общественного мнения снижается. Однако Трамп рискует утратой доверия в случае, если после всех своих вербальных угроз он вынужден будет признать ядерный статус Северной Кореи, не попытавшись этому воспрепятствовать", - утверждает эксперт.