Владимир Путин уже 18 лет стоит во главе России

В эту среду исполнилось ровно 18 лет, как Владимир Путин, которого Борис Ельцин назначил премьер-министром 9 августа 1999 года, управляет Россией. Хотя итог его деятельности вызывает смешанные чувства, он намерен выставить свою кандидатуру на президентских выборах в марте будущего года, в частности, с тем чтобы продолжить свой армрестлинг с Западом, пишет журналистка Le Figaro Фанни Лоран.

Ровно восемнадцать лет назад Владимир Путин появился на российском политическом горизонте. Никто не правил так долго, за исключением Иосифа Сталина. Бывший глава российской контрразведки, никому не известный Путин был назначен премьер-министром 9 августа 1999 года Борисом Ельциным. В своей речи перед парламентом страны 16 августа он заявил, что хочет восстановить "порядок и безопасность" и защитить "территориальную целостность России". Продолжая это делать, он объявил о своей кандидатуре на президентских выборах, запланированных на следующий год, говорится в статье.

В хаотичной обстановке конца правления Бориса Ельцина экс-советский агент воплощал стабильность и возвращение к порядку. Он сразу пообещал приструнить мятежных чеченцев, чьи действия перекинулись на северокавказскую республику Дагестан, поклявшись, что будет их преследовать везде и даже "мочить в сортире". Политико-финансовый класс почти единодушен в его отношении. Это "человек действия, который четко знает, что хорошо для России", так сказал один из них в то время. И это человек, ниспосланный провидением, который был избран президентом России в воскресенье 26 марта 2000 года, в возрасте 47 лет, получив 52,52% голосов (так в оригинале, по данным ЦИК - 52,94%. - Прим. ред.), указывает журналистка.

После эфемерного сближения с Джорджем Бушем-младшим на фоне терактов 11 сентября 2001 года российский президент стал постепенно отделяться от Запада. После интервенции США в Ирак он перестал видеть в Америке образец для подражания и больше не искал ее поддержки. В глазах Владимира Путина России, наоборот, следует снизить американское влияние, как и влияние Запада вообще. Ее цель - восстановить паритет, превалировавший в эпоху холодной войны между США и СССР, полагает Лоран.

"Украинский кризис, разразившийся в ноябре 2013 года, знаменует истинный разрыв между Россией и Западом, - считает автор статьи. - Сегодня украинский вопрос остается нерешенным и по-прежнему является главным яблоком раздора между Западом - Америкой и Европой - и Россией".

Сирийский конфликт, в который все больше вкладывается Владимир Путин, добавляет напряженности в отношениях между двумя блоками, начиная с 2013 года. Западная коалиция стремится уничтожить Башара Асада, всячески бомбардируя ИГИЛ* и поддерживая различные группировки повстанцев. Первая цель интервенции России - спасти своего союзника Асада, защищая свои стратегические интересы в Сирии. Задачи Америки и России полностью противоположны, отмечает журналистка.

Сегодня две супердержавы находятся на пороге новой холодной войны, несмотря на приход к власти Дональда Трампа в январе 2017 года, выступавшего в роли ярого сторонника американо-российского сближения в ходе своей избирательной кампании. Недавно американский Конгресс усилил торговые санкции против России, нанеся удар по финансовым и оборонным секторам, говорится в статье.

В ответ на новые санкции Владимир Путин 30 июля объявил о резком сокращении на 755 человек персонала дипломатов и технических сотрудников, задействованного в дипломатических представительствах США в России, начиная с 1 сентября 2017 года. Газета The Washington Post расценила это как "значительную эскалацию" в назревающем конфликте, которому предались обе столицы, передает Лоран.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.